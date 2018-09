Agua y drenaje, los problemas de siempre de la colonia Morelos

Guamúchil, Sinaloa.- La señora María López explicó que la colonia Morelos, en la calle Francisco I. Madero, tiene un gran problema y las autoridades no le dan un buen servicio a pesar de que se hacen los reportes, han hecho calles nuevas y no se mira que metan drenaje nuevo, porque sigue dando problemas.

“El agua no nos llega para nada, batallamos mucho por el agua, aunque ya haya más agua en el municipio parece que no hay presión, tenemos tinaco pero no es suficiente, porque si lava uno se queda sin agua, el drenaje es un gran problema; con cualquier llovidita que pega, empiezan a salir todas las aguas negras, porque cuando llueve mucho, que se satura, gorgotean las coladeras del baño, en el lavaplatos, tenemos que soportar el mal olor, no sé si esté tapada o qué es lo que ocurre, pero ya tengo viviendo muchos años aquí y siempre ha sido el mismo problema”.

En el tema de recolección de basura, la señora María López señaló que tienen muy buen servicio, pues los camiones recolectores pasan tres veces a la semana, no todo el tiempo a la misma hora, pero siempre tienen buen apoyo.

Comentó sobre el alumbrado público, que sí hay lámparas instaladas, pero que en ocasiones duran hasta una semana sin encender, porque seguido tienen que andar a oscuras, y a pesar de que la calle tiene muchos comercios, no es suficiente que estén encendidas las lámparas propias; asimismo, explicó que no cree que estén descompuestas, solo que no están bien programadas porque a veces a altas horas de la noche prenden, ya que la gente no anda en la calle y pide a las autoridades modifique ese problema que los pone en peligro.

También la colonia Morelos es muy tranquila, antes sí tenían problemas, pero en los últimos años han estado tranquilos, además que las autoridades cuando las han necesitado siempre tienen buena respuesta.