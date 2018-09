Solo promesas incumplidas en el basurón de Alhuey

Angostura, Sinaloa.- En el mes de marzo personal del Gobierno del Estado y funcionarios municipales de Angostura visitaron el área del basurón municipal de Alhuey, mismo que actualmente se encuentra clausurado; en su momento se informó de las obras y proyectos que se buscaban poner en marcha, como era la instalación de algunos ductos para la exhalación de gases, así como la creación de un parque botánico.

A seis meses de esa visita y a poco menos de mes y medio que finalice la administración municipal, José Manuel Valenzuela López comentó que no se podrá realizar nada, dado que la Comuna no cuenta con el capital necesario para lo antes señalado.

“La verdad, no nos da el tiempo, además que nos falta recursos. Esperemos que la próxima administración continúe, porque nosotros no alcanzamos a hacerlo. Sabemos que esto era una petición de la ciudadanía, recordarán que nos los quemaron en repetidas ocasiones, esto se hizo dentro de la primera etapa, la segunda etapa le corresponde a la nueva administración, hay que ser honestos, no podemos hacerlo y no por falta de ganas, sino porque no tenemos recursos”, explicó el presidente municipal de Angostura.

Solo se tapó el área que sirvió como basurón municipal por 15 años / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

“Chenel” Valenzuela comentó que, en efecto, se tenía contemplado una obra millonaria en el área del basurón municipal de Alhuey, mismo que duró abierto por 15 años. Inclusive el primer edil aclaró que aún existe una deuda con la constructora que trabajó en tapar el basurón municipal.

“Finalmente logramos tapar el basurón, estamos conscientes que el pueblo lo demandaba y nos traía apurados, el proveedor nos cobraba 2 millones de pesos, platicamos con él y nos terminó cobrando 1.2 millones de pesos, pero aún debemos este recurso”, informó el presidente municipal.

Cabe mencionar que durante los primeros meses del presente año el municipio tenía planeado hacer los trabajos en coordinación con el área de Ecología, de tal manera que antes de rellenar tratarían la basura, la taparían y habrían de plantar árboles de distintas variedades; posteriormente, el 27 de marzo para ser más exactos, el municipio informó sobre la visita del personal del Gobierno del Estado, quienes impulsarían la obra al grado de no solo hacer la reforestación, sino convertir el área del basurón municipal de Alhuey en un parque botánico, algo que no se llevará a cabo.