De ser muy activo a estar en una silla de ruedas

Guamúchil, Sinaloa.- Ezequiel Camacho, de la colonia Cuauhtémoc, a sus 65 años de edad necesita de una prótesis para caminar. A pesar de que no aparenta la edad antes mencionada, el señor se encuentra en su silla de ruedas preocupado por la vida y cómo salir adelante. Toda su vida ha buscado el sustento, y en los últimos tiempo ha tenido que vivir de las donaciones de muchas personas para poder tener qué comer en su hogar; le donan ropa, zapatos y artículos de segunda, los cuales los utiliza para vender en el tianguis todos los fines de semana, sin embargo, no es suficiente poder comprar una prótesis y así poder caminar una nueva cuenta, poder buscar algo más que hacer para darle lo mejor a su familia.

Para Ezequiel Camacho la pérdida de su pierna ha sido muy difícil, porque era una persona muy activa, le gustaba mucho la pesca y era lo que más le apasionaba, pero a raíz de eso le vinieron sus complicaciones, ya que sus principales síntomas fueron el sentirse muy mareado y cansado cada vez que asistía a realizar deporte; varias veces le ocurrió, sin embargo, él seguía haciendo lo que le gustaba. Con lágrimas en los ojos don Ezequiel dice que todo empezó con un infarto que le pegó de una, después otro, pero todo era porque tenía barro en una de sus venas, originado por una herida que no fue bien sanada.

Señala que la vena era la que conectaba a su pierna y poco a poco fue perdiendo movilidad, y si no le amputaban su pierna podía seguir con más infartos. Indica que todo fue cuestión de valor, él no quería, pero al final el aferrarse a la vida era más importante.

Lea también: Accidente de motocicleta deja lesionados a dos jóvenes

Hoy Ezequiel Camacho se siente muy bien, sin embargo, la tristeza e impotencia de estar en su sillas de ruedas es inconsolable. Ha hecho todo lo posible por estar bien, pero en la búsqueda de una prótesis para su pierna pierde todas las esperanzas, ya que los recursos no le son suficientes para poder conseguir una nueva.

Han tenido cercanía con dependencia de gobierno, pero no les ha llegado la oportunidad; las ganas de volver a caminar se apoderan de él y aprovecha este medio para pedir apoyo a los alvaradenses que lo apoyen en conseguir una prótesis usada para volver a caminar.

No pido que me regalen una prótesis, solo pido que me den facilidad para poder encontrar una accesible, con eso ya podría mejorar mi calidad de vida", comentó Ezequiel Camacho.

Apenas tiene un año sin su pierna, y de un año para otro fue en decadencia, más que nada en la situación emocional. "Si me paro, hago ejercicio donde puedo, me paro en la punta de la cama y hago lo que puedo para no perder fuerza, pero creo que con una prótesis podría hacerlo mejor, andaba en muletas, pero me caí, y desde entonces me da miedo, porque ya mi cuerpo está reaccionando igual".