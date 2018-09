Padres de familia toman la escuela Benito Juárez, de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Una buena cantidad de padres de familia se plantaron en la entrada principal de la escuela primaria Benito Juarez, de Mocorito, para exigir mejores condiciones de estudio para sus hijos y la rehabilitación del plantel educativo, pues afirman que tiene muchas carencias.

Julissa Barrancas, presidenta de la Asociación de Padres de Familia (APF), da a conocer que esta manifestación se deriva a raíz de que hace aproximadamente un año nueve meses de que se hizo la instalación de la subestación eléctrica pero lamentablemente no esta conectada, y lo peor del caso es que el fuerte calor en esta semana ya hizo estragos en varios niños, al presentarse situaciones graves.

"Se esta volviendo común el hablarles a los padres de familia para que vengar por los niños ya que presentan deshidratación, les da dolor de cabeza, vómito, sangrado por la nariz, entre otras cosas. Ya habíamos tocado instancias, hablado al Isife, gestionando con la supervisora el mejorar esta situación y lamentablemente no tuvimos respuestas positivas", comentó.

Los padres de familia quieren una rehabilitación a la legendaria escuela del pueblo mágico / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Hay otros problemas internos en la escuela que tampoco no estamos dispuestos a tolerar, como por ejemplo la plaga de ratas que no podemos erradicar por la falta de limpieza, ya se ha fumigado pero sigue habiendo condiciones para que las ratas sigan anidando y pues ahí están".

Además, los baños están en pésimas condiciones de higiene, y esto lo comprobó una madre de familia al llevar al baño a su hija y darse cuenta de que había excremento por varias partes, lo que podría acarrear alguna infección.

La subestación eléctrica ya tiene más de un año que se instaló, sin embargo, aún no está conectada / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

"No sabemos que pasa con la limpieza, hay un intendente en la escuela pero ciertamente no sabemos cual es su verdadera función, ya que nos argumenta que no le compran material para limpiar, que hay agua, pero cosa curiosa, la escuela cuanta con un algibe y una bomba, y pues se supone que la escuela cuenta con recursos económicos emanados por la tiendita escolar, que son 350 pesos diarios de aportación y como es posible que no haya para comprar las cosas de la limpieza".

No tenemos ninguna queja contra los maestros, ni queremos que cambien a la directora, solamente lo que exigimos son mejores condiciones para que nuestros niños estudien dignamente, pues la escuela es muy vieja y tiene muchas carencia y se ha incrementado el número de alumnos por salón, por tal motivo, debido a la demanda, de ser posible pedimos la reubicación de la escuela", pondera Julissa Barrancas, presidenta de la APF.

Cabe resaltar que la autoridad municipal hace tiempo mandó remodelar todas las fachadas del Centro Histórico, para que sea mas atractivo para los turistas y cosa curiosa, pese a estar dentro de este lugar y ser un lugar emblemático donde estudio El Grano de Oro, Rafael Buelna Tenorio, la escuela primaria Benito Juárez no fue rehabilitada.