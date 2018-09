Lleva Promoción Económica Jornadas de Empleo a las zonas rurales

Guamúchil, Sinaloa.- El Gobierno de la Gente que preside Carlo Mario Ortiz Sánchez, siempre ha buscado mejores condiciones de vida para los alvaradenses, por ello es que la dirección de Promoción Económica a través de acuerdos con el Servicio Nacional del Empleo se encuentra visitando el sector rural del municipio con el propósito de realizar “Jornadas Rurales del Empleo”, así lo manifestó el titular del mismo Gabriel Díaz Arredondo.

Según explicó, el director de Promoción Económica el objetivo principal es acercarles ofertas laborales que maneja el Servicio del Empleo debido a que existen reclamos ciudadanos de que no hay empelo, por ello es que se está haciendo el esfuerzo para que las personas puedan encontrar una oferta que les permita tener el desarrollo propio de manera licita.

Añadió, que estas jornadas ya se llevaron a cabo las comunidades Villa Benito Juárez (Tamazula), Los Chinos, 27 de Noviembre, Tres Palmas y actualmente en La Escalera, en la cual se ha tenido acercamiento de parte de las personas para solicitar la información pertinente. Además, informó que en la explanada del Ayuntamiento también se encuentra una empresa del estado de Sonora y locales, donde están realizando reclutamientos de personal, ya que cuentan con vacantes.

Se les está haciendo el acercamiento a las personas de las comunidades para que no tengan pretextos que no pueden venir a la cabecera municipal a solicitar empleos”, comentó Díaz Arredondo.

En cuanto a las personas de la cabecera municipal, expresó que en los próximos días se estará llevando a cabo la “Feria del Empleo”, donde se espera gran participación ciudadana para que puedan encontrar un empleo, ya que actualmente están 340 vacantes de diferentes empresas. Ante esto, hizo una invitación a la ciudadanía para que estén al pendiente de las convocatorias que se estarán realizando.

“El propósito es llegar a todos los lugares y que la gente si bien no trabaja que no sea porque no encuentra empleo, hay empleo suficiente y estamos ahorita con la necesidad de encontrar gente que trabaje”, dijo.