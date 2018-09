Pescadores regresarán a la labor el próximo miércoles

Angostura, Sinaloa.- El miércoles 19 de septiembre, cuando se levante la veda para la captura de camarón en alta mar, estarán regresando a las labores los pescadores en la bahía, comentó el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Évora, Carlos Montoya Avendaño. De acuerdo con el líder, la finalidad es para darle al menos un par de días al crustáceo y tenga un desarrollo, de esta manera se podría estar capturando un camarón con mayor tamaño, gramaje y por ende, mejor precio.

Como todos sabrán, el pasado 11 de septiembre la Conapesca junto con el Inapesca levantaron la veda del camarón y miles de pescadores zarparon a la bahía.

Lea también: Hasta 15 mil pesos se desembolsa por gasto "hormiga"

Desafortunadamente los primeros días no fueron tan buenos como se esperaban, o no al menos para los pescadores de Angostura. Por si fuera poco, al tercer día tuvieron que autovedar por el tema de las mareas.

“En el inicio de la pesca, nos percatamos que había mucha talla chica de camarón aquí en la bahía Santa María, este producto tiene un precio muy bajo, anda entre los 60 a 70 pesos, está muy bajo demás. Empezamos también con mareas ya de caída, y estas no son buenas para un inicio de temporada, no tenemos el dato de cuanto se logró capturar durante los primeros días porque el camarón fue tan chico que no se entregó”, comentó Carlos Montoya Avendaño.

Anteriormente habían acordado salir de nuevo hoy, pero por lo antes mencionado, darán un día más de autoveda, y ese tiempo será aprovechado para preparar el equipo y salir a alta mar junto con los barcos. El líder de los pescadores en Costa Azul ponderó que aún tiene la esperanza de tener mejores capturas y sobre todo tallas más grande en lo más profundo del mar. Será en los próximos días cuando se hable de un precio por kilo de camarón de bahía y alta mar.