Se retirarán 2 policías municipales por mes a partir de mayo

Guamúchil, Sinaloa.- El edil Heriberto Sánchez Camacho mencionó que un tema que le preocupa es el hecho de que no se respeten los derechos de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) que cumplen con los requisitos para su retiro, ya sea jubilación o pensión, pues hay elementos que los cumplen y no se les ha otorgado.

El regidor expresó que ante esta situación, los policías continúan desempeñando sus labores de manera normal, disciplinados, esperando que el municipio les dé una respuesta, por lo que pide no hacerles largo el proceso, ya que no ganan mucho y menos para gastar en trámites que no saben para cuándo puedan quedar solucionados.

Por su parte, el alcalde, Flavio Fernando Sánchez Rivera, destacó que esta quincena se estarán retirando tres agentes y luego de esto quedarán pendientes 16, los cuales estarán saliendo dos por mes a partir de mayo para acabar con este rezago.

El munícipe reconoció que algunos se encuentran enfermos y, obviamente, su rendimento no es el mismo, por lo que ya desean retirarse y, a su ves, el edil Sánchez Camacho pidió privilegiar en este sentido el tema de la salud y la edad, asegurando que velará para que esto sea más justo.