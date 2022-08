Alerta máxima entre transportistas turísticos de Guanajuato, por violencia desatada por el narco

Guanajuato, Guanajuato.- Los trasportistas de Guanajuato están en alerta máxima ante las olas de violencia que se viven en el estado, señalan que algunas rutas podrían suspenderse si continúan los actos de violencia por parte de los cárteles.

La alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), a través de su delegado de turismo, ha señalado que al interior de la organización ya existe un estado de alerta, principalmente en las zonas donde se registraron los últimos actos de violencia.

Por lo que se podría estar evitando hacer viajes a Silao, Celaya, Irapuato y Salamanca, a fin de no poner en riesgo a los pasajeros que desean llegar a estos sitios.

“Sabemos la inseguridad que hay y buscamos también darles la seguridad a nuestros clientes, no hay reportes de daño a vehículos de turismo de la AMOTAC, sin embargo, estamos atentos a lo que está pasando, estamos con la zozobra, no ha habido nada, pero si estamos en alerta y al pendiente para avisar si pueden salir o no, e igual decirle a la gente si hacemos el servicio o no", dijo Gerardo Gutiérrez Luna, para El Sol de San Juan del Río.