Apagones eléctricos, son mal vistos por inversionistas, el gobierno trabajará coordinado con CFE

León, Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sihnue Rodríguez Vallejo comentó que el gobierno estatal trabajará en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para tratar de disminuir los apagones eléctricos que se han ocasionado en la entidad en los últimos meses y que según la opinión del mandatario estatal restan competitividad al estado.

Meses atrás, el presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, Horacio Zárate Acevedo, informó a medios de comunicación que el hecho de que no se aprobara la reforma eléctrica, ocasionó que no se pudieran modernizar las instalaciones de la CFE y por ello son los apagones que se han registrado en entidades como Coahuila, Nuevo León, Puebla, Morelos y Guanajuato.

“El sistema eléctrico del país trabaja a marchas forzadas, pero requiere de cambios estructurales, por ello que se estén dando apagones y suspensión de energía en varios estados, justo para ir controlando el abasto nacional”, expresó Horacio Zárate a medios de comunicación.

El gobernador del estado, Diego Sinhue, comentó que estos constantes apagones de electricidad, ocasionan que Guanajuato, pierda competitividad, porque inversionistas no ven la situación que atraviesa la región con buenos ojos.

“Nosotros hemos platicado con el superintendente de CFE, Guanajuato tiene suficiente infraestructura para recibir la energía, el tema es la constancia, ahorita en la temporada de lluvias existen muchos cortes que no nos hacen competitivos, entonces es un tema que tenemos que trabajar y mucho de ellos es mantenimiento a las líneas de alta tensión por temas de cableados, con árboles y demás y vamos a trabajar con la CFE”, dijo el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue.

Diego Sinhue, afirmó tener una buena relación con el superintendente de la CFE que está en la región de Guanajuato, pero afirmó que sí se buscará que desde oficinas centrales pueda haber más trabajo para la normalización del abasto de electricidad. Otro factor que estaría ocasionando futuros apagones de electricidad es que el clima de las próximas semanas estará cargado de tormentas eléctricas.

Te recomendamos leer:

Por esta razón, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que que se tiene que buscar una solución para que no haya más cortes de energía en la entidad, para que esto no vaya afectar los avances en materia de economía e inversión para Guanajuato, que los apagones no sean un factor en contra de la producción que tienen los diferentes sectores económicos que hay en toda la extensión territorial.