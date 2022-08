Ciclistas en León, se manifiestan para pedir seguridad en ciclovías; asaltos y robos son frecuentes

León, Guanajuato.- Ciclistas en León, Guanajuato, se manifestaron de forma pacífica a través de una rodada para pedir mayor seguridad en las ciclovías de la ciudad, debido a que han sido víctimas de constantes asaltos, robo y delitos. Por ello el día domingo salieron a manifestarse a las calles de la ciudad, la meta fue plantarse frente a las instalaciones de presidencia municipal para pedir se les tome en cuenta las peticiones.

León es conocido a nivel nacional por ser una de las ciudades con más ciclovías de la República Mexicana, por tener a un alto porcentaje que usa este medio de transporte a diario, y aunque en prácticamente casi toda la ciudad hay ciclovías, hay algunas que es mejor no transitar porque de mañana o noche que son horarios donde muchos trabajadores pasan por la zona, hacerlo es un riesgo es como meterse a la boda del lobo.

Karla Morales / Debate

“Prácticamente tenemos identificadas la ciclovía de La Luz, no solo por la inseguridad, sino también por lo mal que está ya de que no se le ha dado mantenimiento, también la ciclovía de Francisco Villa, el Juan Alonso de Torres, todo lo que es el Morelos también toda esa ciclovía no se puede llamar así porque está por el camellón y aparte es muy insegura y es donde han sucedido la mayor parte de los asaltos”, expresó, Omar Rodríguez / Representante del colectivo León en bicicleta conformado por más de 20 clubes de ciclismo.

Según información del Colectivo León, se roban en la capital del calzado, diez bicicletas al día:

“Es de lo que nosotros tenemos conocimiento, mientras que las otras personas que no denuncian, estimamos que el número sea mayor, somos la cuarta ciudad con mayor número de ciclovías, pues prácticamente exigimos que se mejore esa infraestructura sobre todo que haya un proyecto bien definido, en cuestión de seguridad, que nos la garantice y que se llegue nuevamente a las mesas de diálogo que se tenían anteriormente, donde se denuncian los asaltos y se daba más pronta atención”, mencionó, Omar Rodríguez / Representante del colectivo León en Bicicleta conformado por más de 20 clubes de ciclismo.

Ciclistas del colectivo León, en bicicleta, el pasado viernes tuvieron un acercamiento, el día de mañana vamos a entregar el oficio oficialmente y en la semana se tiene planeada con más miembros del colectivo hacer la mesa del diálogo.

“Hay vialidades que, si tenemos ciclovías seguras y hay algunas que no, realmente yo he sido víctima de robo, ya dos veces y para mí es muy incómodo tener que soportar ese tipo de detalles, porque nosotros tenemos un objetivo, ser ciclistas y ser disciplinados en este deporte, por ello exigimos ciclovías seguras, cómodas con vigilancia con buena logística, para poder circular en ellas”, expresó María Guadalupe Castro Líder del Colectivo Fridas en bicis.

Ciclistas con megáfono en mano protestaron fuera de presidencia municipal para exigir mayor seguridad. Omar Rodríguez, líder del colectivo León expresó a los ciudadanos de manera pública en el jardín histórico que no se sientan solos, y que han sido víctimas de algún robo al hacer uso de la bicicleta que lo reporten.

“Alcen la voz, no están solos, se pueden contactar con nosotros, somos un colectivo realmente que recibe a todas las personas y les podemos dar el apoyo pertinente”, comentó Omar Rodríguez, Representante del colectivo León en Bicicleta conformado por más de 20 clubes de ciclismo.

