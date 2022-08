El colectivo "Madres Guerreras de León", cumple un año de vida, con fe, esperanza, valor y empatía

León, Guanajuato.- El 30 de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En el estado de Guanajuato, hoy hace un año, nació un colectivo de búsqueda de desaparecidos, en la capital mundial de la piel y el calzado, León, su nombre es: “Madres Guerreras de León”, su creadora es Martha Cecilia, ella no pierde la esperanza de encontrar a su hijo, quien desde hace cinco años no ha regresado a casa, él desapareció un 30 de agosto del 2017.

“Pertenecíamos 10 familias a un colectivo de Irapuato, el grupo se deshizo, ya no nos pudieron ayudar, yo lo que quería, era buscar a mi hijo, seguir en su búsqueda, que hubiera búsqueda aquí en León, de las diez familias que pertenecíamos al colectivo de Irapuato, nos quedamos cinco familias y hace un año precisamente, se unió una más, y entonces seis familias gritamos aquí en presidencia”, expresó Martha Cecilia Cruz, fundadora de "Madres Guerreras de León".

Su hijo desapareció a los 21 años, su edad actual es de 26 años, Lucio Uriel López Cruz, la última vez que fue visto vestía: playera tipo polo color coral, y pantalón de mezclilla azul, sus señas particulares son: un tatuaje en lado izquierdo del pecho con letras en inglés: “AMO MI VIDA”, (I LOVE MY LIFE), y cicatriz de apéndice a un lado del abdomen.

Esta mañana, el colectivo realizó una marcha pacífica que surgió del Arco de la Calzada y terminó frente a la Casa Municipal, en la ciudad, en el suelo, se colocaron células de búsqueda de personas que aún no han regresado a su hogar y de las que nada se sabe.

Martha Cecilia Cruz la creadora del colectivo, envía un mensaje de fe, amor y esperanza a todas las personas que pasan por esta situación no sólo en Guanajuato, sino en el mundo:

"No perdamos la fe, la esperanza, si yo que tengo cinco años de ausencia de mi hijo, estoy de pie por la misericordia de Dios, y sigo en su lucha, en su búsqueda de mi hijo y no voy a parar hasta encontrarlo, a todas estás familias, madres, padres, que andamos en búsqueda de nuestros hijos, no perdamos la fe, mucho menos ante estás autoridades que tenemos, que la desaparicion se ha vuelto un fenomeno grave, en todo México, no nada más en nuestro estado, estamos de pie y si por algo estamos así es porque para búsquedar y encontrar a nuestros hijos", expresó Martha Cecilia Cruz, madre de Lucio Uriel López Cruz de 26 años de edad, desaparecido el 30 de agosto de 2017.

Frente al edificio de Presidencia Municipal en León, Guanajuato, protestaron de manera pacífica familiares de víctimas desaparecidas que aún no tienen respuesta de las autoridades, con tristeza en el alma y esperanza en la posibilidad de volver a ver a su ser querido se plantaron en el centro de la ciudad:

“Yo voy en búsqueda de mi hija, pero yo sé que en el camino también voy a encontrar a otros que posiblemente van a regresar a su casa, hace un año nació este colectivo, en esta plaza, hace un año se plantaron seis familias de “Madres Guerreras”, ¿por qué ese nombre?, porque eso es lo que somos, “Madres Guerreras de León”, que vamos en busca de los tesoros que nos arrebataron”, expresó la madre buscadora Maria del Rosario Moreno Muñoz.

Lágrimas, llantos de niñas que buscan a sus madres, que toman fuerza desde dentro para sostener en sus manos un micrófono y mandar un mensaje de aliento a todos los que están viviendo una situación similar, es lo que se vivió en este aniversario del colectivo de búsqueda, unos jóvenes, también aprovecharon para cantar una canción que escribieron a uno de sus amigos desaparecidos.

Según información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se tienen contabilizadas hasta el último corte del martes 21 de junio de 2022, 2 mil 683 personas desaparecidas en Guanajuato, los municipios donde más reportes se presentan son: Celaya, León, Silao, Irapuato, Salamanca y Guanajuato, capital.

Siguiendo con información del CNB en 2022, las colonias más peligrosas por reportes de personas desaparecidas según los municipios del estado de Guanajuato, son:

León: Centro, 10 de mayo, Arroyo el Potrero, La Brisa, San Martín de Porres.

Celaya: Santa Rita, Las Flores, San Juan de la Vega, Residencial Tecnológico, San Antonio.

Irapuato: Valle Verde, La Floresta, Morelos, Ernesto Che Guevara, San Roque.

Salamanca: Guanajuato, San Javier, Nativitas, La Gloria, Los Pinos.

Guanajuato: Marfil, Centro, Las Teresas, Pueblito de Rocha.

Silao: Sopeña, Centro, Progreso, Valle de San José, Nuevo México.

Hoy cumplió un año el Colectivo “Madres Guerreras de León”, en el grupo hay casos de familias que llevan más de cinco años buscando a un ser querido, son madres, padres, hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, abuelitas, abuelitos, novios, novias, esposas, esposos, quienes derraman lágrimas al escuchar el nombre de su familiar en el pase de lista, pero con una mirada al cielo o a la fuerza de otro familiar, mantienen la esperanza de que algún día volverán a tener noticias sobre el paradero de su ser amado, una víctima más de la desaparición forzada.

Además de que se apoyan buscando en terrenos y en zonas de la ciudad, con la fe de brindar apoyo y resultados entre su comunidad, pero también lo hacen porque están cansados de esperar una respuesta de parte de autoridades, así que han decidido ellos mismos unirse a través del colectivo y salir a las calles, a la naturaleza, a cada rincón a buscar algún rastro, alguna pista que los conecte de nuevo con la persona que deseean volver a ver.

La protesta acabo con una misa dedicada a todas las familias de desaparecidos en Guanajuato, que se celebró en la Parroquia del Sagrario y la Tercera Orden, donde elevaron sus oraciones y pidieron a Dios por tener noticias sobre sus seres queridos.

