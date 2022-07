En Celaya, Guanajuato, disparan a jóvenes que tenían reunión en una cochera; 1 muerto y 4 heridos

Celaya, Guanajuato.- Otro ataque armado más se registró en la capital de la cajeta, está vez las víctimas fueron un grupo de jóvenes que se encontraban conviviendo en una casa, los chicos y chicas fueron balaceados por un grupo de hombres armados, el resultado: un muerto y cuatro más heridos de gravedad.

Fue en la madrugada del lunes cuando se suscitó el ataque en la calle Villa de Ruiz, en la colonia Villas del Bajío, esto ocasionó la movilización de unidades de seguridad y cuerpos de emergencia y rescate. A la zona de los hechos también arribaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Según versiones extra oficiales los jóvenes se encontraban conviviendo en la cochera de la casa, cuando sujetos armados se pararon frente al barandal y comenzaron la detonación de armas de fuego de diversos calibres. El Sistema de Emergencias, 911, recibió varias llamadas de emergencia, por lo que cuerpos de rescate arribaron al lugar con varios paramédicos, quienes revisaron a los jóvenes y les brindaron una primera atención y después los trasladaron de emergencia a un hospital.

Cuatro jóvenes fueron heridos de bala, todos con un diagnóstico de diversa gravedad, lamentablemente no se pudo hacer más por un joven que murió en la escena, desangrado, la zona fue acordonada para permitir que peritos de la Fiscalía General de Guanajuato, realizarán el levantamiento de pruebas y exámenes en el área de los hechos.

Autoridades desplegaron un operativo en la zona para dar con los delincuentes, pero no tuvieron éxito, hasta el momento no hay detenidos, autoridades no proporcionaron identidad ni características físicas de las víctimas, se espera que la Fiscalía General del Estado, proporcione mayor información en horas posteriores.