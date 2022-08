En Guanajuato, se encuentran más personas desaparecidas que en México, según el Congreso del Estado

Guanajuato, Gto.- Guanajuato es una entidad donde se localizan más desaparecidos que a nivel nacional, así lo informó la Unidad de Seguimiento y Análisis del Impacto Legislativo del Congreso del Estado, a través de un documento, la localización de personas en calidad de desaparecidos, ya sea vivos o muertos, es mayor que los registros de hallazgos en todo México.

Según las cifras a nivel nacional y estatal son las siguientes: en la entidad un 17 por ciento de personas desaparecidas no localizadas en Guanajuato, es un valor por debajo de la media nacional con 40 por ciento de desaparecidos no localizados. Las cifras a nivel nacional indican que, del 40 por ciento de personas no localizadas a nivel nacional, estás desapariciones se relacionan con el crimen en un 88 por ciento, en Guanajuato el 17 por ciento de las desapariciones se relacionan a un delito en un 99 por ciento.

Según el documento entregado en el Congreso del Estado, a nivel nacional se localiza al 60 por ciento de los desaparecidos esto comparado al 83 por ciento de personas desaparecidas en el estado que si se localizan. Esta investigación fue posterior a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado de Guanajuato. Se promulgó el 3 de julio de 2020 y ya está en manos de diputados de la junta del Gobierno.

Según información de la Unidad de Seguimiento y Análisis del Impacto Legislativo del Congreso del Estado, de las personas localizadas a nivel nacional se encuentra con vida el 93% y en Guanajuato al 98 por ciento. Las personas localizadas sin vida en el estado tienen un 2 por ciento por debajo del porcentaje nacional que es de 7 por ciento.

En Guanajuato, los colectivos de búsqueda han logrado avances, aún queda un importante porcentaje de personas por localizar, uno de los casos más mediáticos en la entidad, es el caso del niño Juan David, desaparecido en Irapuato, se le acusa a su padrastro un ex ministerial y policía en activo al momento de la desaparición, de haberlo asesinado, así lo confesó la madre del menor, hasta la fecha no hay rastros ni del menor con vida ni de restos.

Como este caso, hay muchos más en Guanajuato, las familias esperan volver a ver a sus seres queridos o al menos encontrar los restos de ellos, para poder sanar y dar sepultura.