En León, integrantes del Comité Pro Mejoramiento del Agro A.C. Se manifestaron afuera de CFE

León, Guanajuato.- En León, Guanajuato, integrantes del Comité Pro Mejoramiento del Agro A.C. Se manifestaron afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la zona centro, alrededor de 300 personas, decenas de vehículos, en promedio 80 tractores desfilaron por las calles como seña de protesta por “cobros injustos”, a través de la cuenta de Facebook Meganoticias León, en una transmisión en vivo, los campesinos expresaron su sentir:

“Ya tenemos bastante tiempo con esta manifestación, nosotros, nada más que nos dan el sí por un año, seis meses, y de vuelta volvemos a lo mismo, ya estamos pagando una cuota simbólica, pero por alguna razón ellos no la quieren aceptar de vuelta, por eso es que estamos aquí, aquellos abren el diálogo en Guanajuato con los dirigentes del comité”, expresó, Cipriano Pacheco miembro del Comité Pro Mejoramiento del Agro A.C. De San Francisco del Rincón.

Jesús Contreras, presidente del Comité guanajuatense, comenta que tienen siete meses queriendo agendar una cita con los dirigentes.

“Nuestra molestia es que nos llegó un recibo de cuatro millones de pesos por un mes a un compañero, ¿Quién va a pagar eso? no paga ni con el rancho, lo único que nos da es que el señor Manuel Bartlett y Abril la dirigente de aquí, es que es el señor dirigente a nivel nacional nos quieran quitar los ranchos, más propiedades, queremos una solución equitativa para las dos partes y por siete meses se ha negado la cita”, comentó Jesús Contreras, presidente del Comité guanajuatense.

Jesús Contreras manifestó que buscan llegar a una negociación, que quieren un trato que sea benéfico para ambas partes, a nombre del Comité Pro Mejoramiento del Agro, A.C pidió disculpa a los ciudadanos de Irapuato, por las molestias que la manifestación pudo ocasionarles, pero insistió en que es necesario que sean escuchados.

“No fue nuestra intención molestar a ellos, pero el pueblo debe de entender que sin campesinos no van a comer”, expresó Jesús Contreras.

La manifestación es a nivel estatal, las oficinas más importantes de CFE están tomadas, campesinos exigen que se tenga una plática para que haya un arreglo. En Irapuato, a las 12 del medio día, los integrantes del comité llevarán un pliego petitorio que irá dirigido a las oficinas de CFE de Guanajuato, capital, así como una propuesta.

“Que sean tarifas justas, que apliquen la cuota energética, aquí ha habido una situación, pues parte de todo ha sido que no nos la aplican, se van las cuotas muy caras, recibos de hasta cuatro millones de pesos que son inalcanzables, aquí hay compañeros que deben hasta 25 millones de pesos, pero es por ineficiencia del gobierno, por la gente que no está en Conagua, que no entrega las concesiones”, mencionó Jesús Contreras.

En otros municipios de Guanajuato, también campesinos se han manifestado para exigir llegar a un acuerdo, en beneficio de todos. Hasta el momento no hay una respuesta oficial de parte de la Comisión Federal de Electricidad. La reunión entre campesinos y autoridades se dará al medio día de hoy, en próximas horas se tendrá mayor información.