En León, Guanajuato, Unicorns Wars, filme internacional del GIFF, fue bien aceptado por el público

León, Guanajuato.- El Festival Internacional de Cine Guanajuato, (GIFF), celebra un cuarto de siglo de existir, en esta edición, 2022, arrancó en Cinemex de León, Guanajuato, la proyección al público de manera gratuita del filme Unicorn Wars, del cineasta Alberto Vázquez, se estrenó en 2022, dura 92 minutos, se realizó en formato 2k color, y España y Francia se involucran en una historia que representa a los géneros: Animación, Fantasía, Terror, Comedia.

En las sala del cine número cuatro, el público abarrotó los lugares y ninguno quedó vacío. Con palomitas, nachos, refrescos, dulces o el combo de su preferencia, asistentes al GIFF, disfrutaron una historia original que es parte de la Selección Oficial Largometraje Internacional. Esta es una cinta que mediante la fantasía animada reflexiona sobre el origen del mal.

Historia:

Unicorn Wars narra la historia de la ancestral guerra entre el ejército osito y los unicornios en una fantástica fábula antibélica. El ejército osito adoctrina a jóvenes reclutas para conducirlos a la guerra que han iniciado contra los unicornios porque creen que amenaza la seguridad de su pueblo. Los hermanos Azulín y Gordi, junto a un inexperto grupo de reclutas, serán enviados a una peligrosa misión para salvar el Bosque Mágico… ¿estarán los ositos preparados para ello?

Visitantes a la sala del cine, que acudieron a ver el filme que es parte de la edición número 25 del Festival Internacional de Cine Guanajuato, comentaron para DEBATE, sus opiniones al respecto de esta película que provocó diversas emociones en la sala, está es la opinión de asistentes al GIFF, 2022.

“La verdad es interesante, muy cool, la película de animación está preciosa y como que tiene una pequeña crítica a la religión, y siento que un poco también a la teoría de la creación, cuando sale el hombre al final, spoiler, pero esta buena la película, muy interesante y muy único”, opinó el espectador, Mike Padilla.

“A mí me gustó muchísimo la animación de verdad, muy tipo acuarelas, la animación se ve muy homogénea, nada fuera de lugar, pero como les comentaba acá a mis amigos, si se siente un poco incompleta, algunas escenas están muy alargadas en cuanto a la ultraviolencia la verdad, si me gustó bastante, pero no sé puede ser mejor”, comentó el asistente al GIFF, Tulio Rivas

“Pues, para empezar, creo que el cine de animación mexicana, debería aprender un poquito más de cine nacional español, digo yo le tengo cariño a lo que son: “Las Leyendas”, “Huevo Cartoon”, pero es que lo que acabo de ver me demuestra que el cine español, está avanzado como mínimo, una década, creo que este es el tipo de cine de animación que México debería estar produciendo, no tanto que de temas prehispánicos, por el estilo sino que, aparte saquen otros temas, otros públicos, no solo los niños, sino también los adultos, porque los adultos les gusta mucho la animación y que abarquen estos temas tan surreales que no tienen que ver con la cultura, a pesar de que de trasfondo, si tocan muchos temas humanísticos, como es la religión, la guerra, creo que es lo que deberían abarcar artistas mexicanos, tener su propia identidad y no agarrarse nada más de la historia, esta peli nos deja que la animación no es un género, es un formato”, expresó al salir de la función en la sala cuatro el joven, Christian López

“Me gustó bastante, tiene una trama bastante envolvente y obviamente el contraste de lo tierno que son los personajes y lo crudo que es las escenas más sangrientas, se trabaja bastante bien, la historia pues si esta interesante y al final te envuelve mucho, te resuelve todo lo que desde un principio te resuelve de misterio, entonces sí me gusto bastante”, expresó Edgar Pedraza, espectador participante del GIFF.

Así fue como el público que asistió a apreciar el filme internacional a las salas del cine, reaccionó, son variadas las opiniones, pero lo que se pudo apreciar a simple vista es que las personas si salieron al final de la película, comentando entre ellos todo tipo de expresiones, el GIFF, cumple su cometido, generar emociones, opiniones y críticas al trabajo que realizan los mejores cineastas, según el estricto jurado calificador de la Selección de Largometraje Internacional.