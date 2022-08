En León, Guanajuato, atropellan y matan a un hombre que cruzaba debajo de un puente peatonal

León, Guanajuato.- En León, Guanajuato, un hombre en situación de calle perdió la vida al intentar cruzar la calle por debajo de un puente peatonal, en el bulevar Aeropuerto. Este hecho se suscitó a las 4:00 de la madrugada del día lunes, fue a la altura del bulevar Atotonilco en la colonia San José el Alto.

Según la versión de testigos, a esa hora la ciudad presenciaba una fuerte lluvia, no había mucha claridad en el camino, por lo cual un automovilista no vio bien al hombre y al conducir a exceso de velocidad lo atropelló, según testimonios el conductor no se detuvo y por el contrario una vez que arrolló al hombre, escapó a toda velocidad, personas que fueron testigos del hecho reportaron la situación al Servicio de emergencias, 911.

A la zona arribaron agentes de tránsito municipal y paramédicos quienes confirmaron que ya no había más que hacer por la víctima, la zona fue acordonada, hasta ahora se desconoce la identidad del hombre, y autoridades no informaron la mecánica de los hechos, al lugar arribaron peritos de la Fiscalía General de Guanajuato, quienes comenzaron hacer las pruebas correspondientes para agregarlas a la carpeta de investigación que ya se encuentra abierta.