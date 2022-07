En León, Guanajuato, fue asesinado "El Rigo", en la colonia Morelos, al abrir su puerta, murió

León, Guanajuato.- En León, Guanajuato, fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, un hombre que respondía al apodo de “Rigo”, esto en la colonia Morelos mejor conocida como “El Guaje”, el hombre tenía 25 años de edad y fue asesinado frente a sus familiares, fue alrededor de las 11:30 de la noche cuando se suscitó el ataque al interior de una casa en Timoteo Lozano a unos metros de la calle 14 de mayo.

Los hechos:

“Rigo”, como se le conocía en la colonia, se encontraba en compañía de su familia, cuando escucho el timbre de su casa sonar, y al abrir la puerta, recibió una serie de balazos, en un principio, retrocediendo herido intentó correr dentro de su casa, pero fue en vano, porque el agresor ingreso y lo persiguió en su casa hasta rematarlo de varios balazos.

Después de que lo vio tirado inmóvil en el piso, el agresor huyó de la casa escapando en dirección a Timoteo Lozano. La familia de la víctima reportó la agresión al Sistema de Emergencias, 911, por lo que oficiales de la Policía Municipal de León, arribaron a la zona de los hechos, en el lugar se desplegó un operativo de seguridad para dar con el agresor, sin embargo, el esfuerzo fue en vano, porque hasta ahora no hay detenidos por el crimen.

Paramédicos de Bomberos de León, llegaron a la zona, brindaron una primera atención a la víctima, sin embargo, los esfuerzos no dieron resultados, no había mucho que hacer por el agredido pues este ya no contaba con signos vitales. A la zona arribaron peritos de la Fiscalía General de Guanajuato, quienes procedieron hacer el levantamiento de pruebas necesarias en el lugar del crimen, para agregarlas a la carpeta de investigación que ya se encuentra abierta.

El cuerpo fue trasladado en la unidad del Servicio Médico Forense, a Guanajuato, capital, para que le aplique la necropsia de ley correspondiente.