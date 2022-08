Extorsionan a 7 de cada 10 comercios en Celaya, arroja encuesta del Observatorio Ciudadano

Celaya, Guanajuato.- Una encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano reveló que en Celaya el 67.4% de los negocios ha sido extorsionado en algún momento dentro de los últimos 2 años, principalmente establecimientos con entre 5 y diez años de funcionamiento son los más asediados por los delincuentes que cometen este delito.

Fue la Presidenta del Observatorio Ciudadano de Celaya, Fernanda Vázquez Rubio, quien en entrevista con un medio local explicó que la asociación recopiló los casos de 270 comerciantes a quienes les cuestionó si habían sido extorsionados, de estos, 182 respondieron afirmativamente.

Del total de los extorsionados, más de la mitad (51%) no pagó la extorsión, mientras que el 49%, un aproximado de 80 negocios, cerró definitivamente despues de haber sufrido el delito, la presidenta no precisó si de esta última cifra, pagaron o no alguna cantidad monetaria antes de cerrar permanentemente.

Vázquez Rubio ahondó que lás principales vías de extorsión son a través de mensajería instantánea (73%) y de manera presencial (27%), además de que el 34% de los establecimientos afectados son de los más conocidos, con mayor arraigo o de entre 5 y 10 años de funcionamiento, a quienes les han exigido desde 5 mil pesos hasta sumas superiores a los 10 mil pesos.y

En Celaya el delito de extorsión se ha convertido en un problema evidente y persistente incluso varios casos han trascendido fuera del municipio como fue la detención del hijo adolescente de la regidora panista Cristina Villalobos Hermosillo, por extorsionar a comerciantes de la central de abastos el pasado miércoles.

También fue relevante la muerte de Juan Carlos Gómez Pérez, quien tras ser extorsionado tuvo que migrar a Estados Unidos y murió al intentar cruzar la frontera en Junio pasado, su cuerpo recuen fue repatriado a su natal Celaya este sábado, para ser enterrado por sus familiares.

Todo esto a pesar de que el pasado 27 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la el desmantelamiento y detención de seis bandas delictivas dedicadas a la extorsión tanto en Celaya como en la zona Laja Bajío.

(Con información de El Sol del Bajío)