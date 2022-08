Gremio periodístico en Guanajuato, exige justicia al fiscal por el asesinato de Ernesto Méndez

Guanajuato, Gto.- En Guanajuato, el gremio periodístico se encuentra de luto, por el asesinato al interior del bar del periodista Ernesto Méndez, donde el comunicador fue baleado y perdió la vida, en su negocio. Se atribuyen barias líneas de investigación para el esclarecimiento de este homicidio, informó el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Mientras tanto la Fiscalía General de Guanajuato, trabaja en el esclarecimiento del caso, el gtemio periodístico se hizo presentó y enviaron una carta al fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa, Aguirre, al gobernador, Diego Sinhue y a Luis Gerardo Sánchez, presidente municipal de San Luis de la Paz, donde el periodista perdió la vida.

A continuación, la carta que el gremio periodístico escribió a la Fiscalía General de Guanajuato, para exigir justicia:

Guanajuato, México, 3 de agosto de 2022

-Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato

-Luis Gerardo Sánchez Sánchez, presidente municipal de San Luis de la Paz

-Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado

Los periodistas y comunicadores manifestamos nuestra indignación por un nuevo crimen violento que cobró la vida de uno de los miembros de este gremio. Ello nos convoca al llamado absoluto a la seguridad y justicia que tienen por derecho los ciudadanos de San Luis de la Paz y el resto de los 45 municipios.

La madrugada de este miércoles, Ernesto Méndez, periodista con 18 años de trayectoria -en los cuales colaboró en el periódico Correo y el portal Zona Franca- padre de tres hijos y director del medio “Tu Voz”, fue asesinado durante el ataque a un establecimiento de su propiedad en la colonia Cerro Prieto del municipio de San Luis de la Paz.

De acuerdo a los primeros testimonios, un grupo armado irrumpió en el lugar y arremetió contra cuatro personas entre las que se encontraba Ernesto. Las cuatro murieron y una más resultó lesionada. Este hecho, se suma al reciente crimen del que también fue víctima nuestro excompañero en retiro Enrique Sosa Martínez el pasado 19 de julio en la ciudad de León, que todavía permanece impune y sin detenciones oficiales, a pesar de la diversidad de pruebas y testimonios que se han hecho del dominio público.

Como gremio encargado de desempeñar con responsabilidad la labor de informar a través del derecho a la libertad de expresión, exigimos justicia y reparación para nuestros compañeros, independientemente del móvil de sus respectivos casos, evitando en todo momento la criminalización y revictimización. El caso de Ernesto, es menester esclarecer si el crimen que le quitó la vida se debió a su ejercicio periodístico, o bien, a otra de sus facetas como empresario a las que tenía en derecho y libertad de desempeñarse.

Acorde a la responsabilidad de sus encargos públicos, les hacemos un atento llamado a ejercer el estado de derecho en pro de todos y cada uno de los ciudadanos de este estado de Guanajuato, además de brindar protección a las familias de nuestros compañeros mediante los mecanismos oficiales. En todo caso reiteramos: ni estos crímenes, ni otros que atenten contra la ciudadanía en general, deben quedar impunes.

#JusticiaParaErnesto

ATENTAMENTE:

Edgar Omar Balderas, Agencia de Noticias El Poder.

Jessica de la Cruz, Zona Franca y Audiorama Noticias

Carlos García, La Jornada y Kuali.

Alfonsina Ávila, Zona Franca y Audiorama Noticias

Mario Armas, Crónica de Guanajuato y Associated Press

Verónica Espinosa, Proceso y Pop Lab

Yajaira Gasca, Pop Lab

Nayeli García, periódico Correo

Arnoldo Cuéllar, Pop Lab

Carolina Esqueda, periódico Correo

Luis Rivera, El heraldo, Canal 13 y Zona Franca

Roberto Gutierrez, Punto Nueve

Israel Hernández, Primer Plano Enfoque Informativo Digital

Edgar Flores, Primer Plano Enfoque Informativo Digital

Uriel Cázares, Caracol en Movimiento

Roberto Saucedo, activista y abogado.

Martha Silva, Pop Lab.

Oscar Reyes, El Sol de Irapuato

Alicia Arias, Kuali

Rocío Hernández, Meganoticias León

José Antonio Castro Murillo, periódico AM

Magda Rangel, Audiorama Noticias

Eugenia Macías, Zona Franca

Ramón Izaguirre, Zona Franca

Ulises Lopez Merino, periódico Noreste de Guanajuato

José Antonio Cano Hernández. Nueva Era Digital.

Carmen Martínez, Zona Franca

Erika Palomares, Zona Franca

Hugo Córdoba, periódico Correo

Javier Bravo, periódico Correo.

Francisco Picón, Contrapunto News

Ramón Caballero, Grupo Informativo Punto Medio

Vania Jaramillo, Zona Franca

Fernando Velázquez, Periódico Correo y Noticieros en Línea

Melissa Esquivias, POPLab

Jazmín Castro, Periódico Correo y Audiorama

Catalina Reyes, Periódico AM

Gamaliel Reyes, MVS, Página Central y N+ (Televisa)

América Ortiz, N+ y Grupo Imagen Bajío

Cutberto Jiménez, Periódico AM

Jorge Hernández, Zona Franca y Noticias Vespertinas

Alejandro Zapata, periódico AM

Ana Luz Solís, News San Miguel

Jennifer Marcocchio, periodista.

Antonieta Herrera Rubio, periodista independiente

Federico Velio, periodista.

Edith Domínguez, Audiorama, poplab.mx, opinionbajio.mx y FrontlineFreeLance

Óscar Jiménez, periódico Correo y Audiorama

Alex Ramblas, periodista

Patricio Serna Audiorama y Zona Franca

Alejandro Sandoval, periódico Correo

Miguel Mejía, Reloj Digital y Códigos

Esaú González, Notus

Donovan Urquieta, Telediario Bajío.

Connie Cuevas, El Heraldo de León.

Sofía Negrete, Cancha Política y Global Media

Xochitl Larios, Página Central y Global Media

Gabriela Barcenas, Página Central.

Jeshael Rivera Villalón de El Reloj Digital y Kuali Noticias

Periodistas de Noticias con Valor

Carmen Pizano, POPLab

José Meza, Así Sucede

Miguel Ángel Martínez, El Sol de Irapuato

Monserrat Caudillo, El Sol de Irapuato

Juan Manuel Álvarez, El Sol de Irapuato

Vivian Della Rocca, FL Noticias y Portal Guanajuato

Carlos Olvera, FL Noticias y Portal Guanajuato

Alicía Arias, Kuali

Benjamín Fonseca, La nota del día

Eliazar Velázquez, periódico Correo

Tatiana Ramírez, N+

Ramón Caballero, Grupo Informativo Punto Medio

Analy Nuño, Periodista freelance

Nancy Venegas Torres, periódico Correo.

Laura Villafaña, Zona Franca

José Juan Ramírez, Opinión Bajío.

Nissandra Del Río, periódico Correo

Eros Michel Delgado López, periódico Correo

Susana Elizabeth Zermeño Lara, periódico Correo

María José Soto Pallares, periódico Correo

Ivonne Ortiz, periódico Correo

Linette Camargo Gaytán, periódico Correo

Damián Godoy, periódico Correo

Pavel Cervantes, Las Noticias con Pavel Cervantes

Gerardo García, reportero gráfico

Julieta Ortiz, periódico AM

Colectivo de personas desaparecidas Hasta Encontrarte.

Silvia Guadalupe Sandoval Contreras, periodista independiente.

Sanjuana Medrano, El Sol de Salamanca

Redacción Letra Fría

Gerardo Hernández, Tv Consecuencias

Víctor Razo García, El Sol de Salamanca

Erika Lozano, periodista independiente

Karla Silva, periódico Correo

José Báez, Grupo Imágen

Erick Gutiérrez, Primer Plano

Fabián Vargas, Primer Plano

Roberto Saucedo Pimentel, abogado y activista

Estrella Pedroza periodista independiente en Morelos

Ma. Teresa Montaño, periodista Freelance de Edomex, colaboradora de Proceso y del portal The Observer Mex

Marcela Turati, periodista CDMX, Quinto Elemento Lab

Yadira Cárdenas, periódico Correo

José Luis Cervantes, fotoperiodista.

Julia Brizuela, periodista

Roberto López, periódico Correo

Enrique Pérez, periódico Correo

José Antonio Velázquez Santoyo, plataforma digital Más de Acá Noticias

Jorge Ramos Pérez, periódico Correo

Armando Araiza Jimenez, plataforma digital Más de Acá Noticias

Rafael Juárez Godínez, plataforma digital Más de Acá Noticias

Moisés Mendoza, Meganoticias Salamanca y Así Sucede

Témoris Grecko, periodista de la CDMX.

Raymundo Sandoval, Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato

Guillermo Millán, El Sol de Salamanca

David Adrián García, de Chihuahua.

David Adrián García, Altavoz LGBT+

Mario Enrique García Morales, reportero gráfico Zona Franca

Denisse Coronado, editora web, Zona Franca

Gabriela Montejano Navarro, Informativo Ágora

Miguel García, Informativo Ágora

Avelina Guevara, Informativo Ágora

Fabrizio Lorusso, académico Universidad Ibero León

Jesús Martínez Plascencia, Zona Franca Noticias

Daniel Vilches, Zona Franca

Mariana Mora, reportera independiente en Guadalajara

Apolinar Rodríguez, Guanajuato Foto Noticias.

Óscar Rosales, periodista de Raíchali, medio independiente de Chihuahua.

Paulina Ríos, reportera de pagina3, en Oaxaca.

Thelma Gómez Durán, periodista independiente.

Monzerrat J. Alvizu, Zona Franca

Fátima Ortiz, reportera independiente

J. Jesús Gutiérrez Zepeda, reportero gráfico

Gerardo Pérez, portal digital Noticias Bajío

Red Puebla de Periodistas

Patricia Rodríguez, activista

Marcela Villalobos, activista

Emanuela Borzacchiello, académica de la Universidad de Texas

Jesús Landín, reportero gráfico

Verónica Robles, Sinecio del Semanario El Reloj

José Antonio Cano Hernández, Nueva Era Digital

Miriam Gasca, Punto y Aparte

Gustavo Estrada, Punto y Aparte

Eric Zavala Medina, periódico Correo

Toño Cano, La Roncha del Bajío

Alejandro Zapata, periódico AM

Ricardo Gómez, Celaya News

Claudia Padilla, Revista Al Instante

Francisco Hernández, Tabloide News

Maricela Luna, Guanajuato Informa

Raúl Hernández, Reporte Bajio

Karen Delgado, Sala de Prensa

Sergio, Ortiz MVS

Edgar Tamayo, Televisa