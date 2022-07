Gremio periodístico se manifiesta en las instalaciones de la FGEG por el asesinato de Enrique Sosa

León, Guanajuato.- El día de ayer, decenas de periodistas guanajuatenses se pararon frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Guanajuato, para exigir justicia por el caso del ex camarógrafo jubilado de TV4, Enrique Sosa, quien falleció el martes 19 de julio, fue atropellado presuntamente de manera intencional por un empresario de calzado de la ciudad de León, Guanajuato.

Periodistas estuvieron fuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Guanajuato, con carteles exigieron justicia y llevaron una carta impresa que fue firmada por más de 130 periodistas de prensa local, así como corresponsales nacionales e internacionales, que buscan se haga justicia para la memoria del ex reportero gráfico y su familia.

Los periodistas exigen que caiga todo el peso de la ley sobre el empresario que responde al nombre de Miguel Ángel García, al empresario Enrique Sosa le solicitó los $40.00 pesos del costo del estacionamiento en el Restaurante Rincón Gaucho en la Calzada de los Héroes. Minutos después de la manifestación, personal de la Fiscalía brindó atención a medios de comunicación, para atender las peticiones y recibir la carta firmada con el nombre de decenas de periodistas.

Cortesía: Cancha Política

Personal de la Fiscalía General de Guanajuato, pasó a la familia de Enrique Sosa a las instalaciones para que se reunieran con el titular de la procuraduría Carlos Zamarripa Aguirre y después permitir el paso a periodistas. La viuda de Enrique Sosa y testigo además del asesinato, entró con el fiscal del estado, ella comunicó a la prensa lo que se acordó en dicha reunión.

“Hay avances en la investigación, en cuestión de días se dará a conocer”, expresó Rosa María Rodríguez Buendía, viuda de Enrique Sosa, ex camarógrafo de TV4, asesinado el 19 de julio.

La viuda comentó que el fiscal le brindó su número de teléfono personal, e indicó que él estaría al pendiente de avances en el caso:

“Nos prometió que él está al pendiente y que tiene a gente trabajando en este caso, que confiemos en que tiene avances, pero no puede decir todavía nada, será cuestión de uno, dos o tres días o de horas según sea el caso, pero que confiemos en él, me dio su teléfono para que yo le marque y veamos los avances que hay, quedará la comunicación directa con él, me dijo que estuvo conmigo y que me apoyarían en todo”, expresó, la viuda de Sosa, Rosa María Rodríguez.