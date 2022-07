Huye Miguel Ángel G. presunto homicida de camarógrafo jubilado, Enrique Sosa, en León, Guanajuato

León, Guanajuato.- Se giró una alerta migratoria para Miguel Ángel G. presunto culpable del homicidio doloso del ex reportero gráfico Enrique Sosa, que sucedió en León, Guanajuato, a diez días del asesinato del ex camarógrafo de TV4, quien fue atropellado por un comensal del restaurante Gaucho Tradicional, ubicado en Prolongación Calzada, aún no hay indicios de su paradero.

El sujeto identificado como Miguel Ángel, salió de cenar del restaurant en estado de ebriedad, se negó a pasar $40.00 pesos del boleto del estacionamiento al hoy occiso, y decidió arrollarlo en su camioneta dos veces, Enrique Sosa, laboraba desde hace siete años como valet parking en el lugar, esto tras haberse jubilado después de una carrera de más de 20 años de servir a la sociedad en general al llevar la información e historias más recientes del estado de Guanajuato, a través del lente de su cámara.

Según información de la Fiscalía General de Guanajuato, ya se emitió una alerta migratoria para evitar que Miguel Ángel, salga del país, se giró una orden de aprehensión y se han cateado cuatro domicilios con el derecho hacerlo sustentado en orden de cateo, pero hasta la fecha, no hay indicios ni rastros del presunto culpable.

Fue el pasado 25 de julio, cuando la viuda de Enrique Sosa, Rosa María Rodríguez, Reyna Vázquez su hija y David Hernández su nieto, se reunieron con el fiscal del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, la respuesta que obtuvieron es que ya hay avances en la investigación, se les pidió confianza y se les dijo que pronto se les brindarán resultados.

Te recomendamos leer:

El mismo lunes 25 de este mes, un grupo de periodistas se manifestó fuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para exigir justicia. En representación del gremio periodístico entregó al fiscal un documento en el que se exige justicia y el castigo al homicida, esto a través de una carta que demanda “no impunidad”, quien entregó el documento fue Carlos García, integrante del Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, esto a nombre de decenas de periodistas de Guanajuato.