La REDIM pide que la SEG, se disculpe con las niñas víctimas de abuso en kínder de Silao, Guanajuato

Silao, Guanajuato.- La directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Tania Ramírez Hernández, expresó que la Secretaría de Educación de Guanajuato, debe ofrecer disculpas a las seis niñas que fueron violentadas sexualmente en el preescolar, Fernández de Lizardi así como a sus familias, habitantes de la comunidad Camino Real de Silao, Guanajuato.

Tanía Ramírez indicó que hace falta que se den garantías de no repetición en esa escuela para los alumnos y alumnas.

“Lo conducente, en términos del estándar de derechos humanos, pero también de una estándar ético, sería abrirse a la investigación y creerles a las niñas, además de construir una ruta de restitución de sus derechos”, expresó Tania Ramírez.

La directora comentó que lo mínimo que la Secretaría de Educación de Guanajuato, debería hacer es reparar el daño a las víctimas y la familia además de una disculpa pública y que se activen protocolos de no repetición.

“Hay muchas herramientas de las que pueden echar mano para esto y una disculpa pública no me parece nada descabellado…Yo le sugeriría a la escuela que haga un acto de disculpa, digamos cercano y cuidadoso con las niñas, si es que las quieren mantener en esa escuela, pero sí deciden separarse de la escuela también, por supuesto”, comentó la activista de la REDIM, Tanía Martínez.

Hace unos días la Procuraduría de los Derechos Humanos, y el Sistema para el desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Silao, comentaron que habrá apoyo de parte de las dos instancias para las niñas y sus familias. Ya existe una investigación abierta por parte de la procuraduría. Tania Ramírez indicó que es importante que no se revictimice a las menores de edad, ni a sus familias.

La activista comentó que hay que sumar el esfuerzo de la sociedad y las autoridades educativas para que estás situaciones jamás se pasen por alto y se alce la voz, así lo expresó.

“Al resto de la sociedad nos toca levantar la voz por esas niñas, para minimizar el impacto que puedan tener y ayudar a sus madres (…) No hay afectación y peor secuela en el que tácitamente se responsabiliza a las niñas, o las mamás por no haberse dado cuenta, no, no, no. Fallamos todos como sociedad cuando algo así sucede, pero sí tiene que haber un acompañamiento de la autoridad”, expresó, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Tania Ramírez Hernández.