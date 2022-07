La actriz Vanessa Bauche denunció en el GIFF haber sufrido acoso mientras grababa una serie

León, Guanajuato.- Durante la celebración del cuarto de siglo de aniversario del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), la actriz Vanessa Bauche, compartió con público asistente en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, una conferencia titulada: “Cero Violencia Contra la Mujer", que se llevó a cabo en la edición número 25 del GIFF, en el municipio de León, Guanajuato.

En la plática que dio en el teatro, se sinceró con el público y compartió que en el pasado fue víctima de abuso de violencia de género mientras grababa la serie de Netflix: “Guerra de Vecinos”, (2021).

"En esa serie producida por Alazraki y Fernando Sariñana fui atacada durante un mes y medio por el actor que hacía de mi esposo (Pascacio López), que ocho meses antes ya había sido denunciado en medios, lamentablemente no por las vías correspondientes", expresó la actriz Vanessa Bauche.

Vanessa Bauche además de ser una actriz reconocida por una gran trayectoria, es una mujer que se ha vuelto portavoz de muchas más en México, sus actividades son múltiples, se ha dedicado a ser: interprete, conductora, productora, escritora, cantante, promotora cultural y activista.

Entre una gran cantidad de papeles en la industria del cine, ha participado en varios filmes, recordando algunos de ellos: “Nosotros los guapos”, “Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando”, “Mujeres Asesinas”, “The Mask of Zorro”, “Amores Perros”, “Le Jour et la nuit”, “Highway Patrolman El Patrullero”, entre muchos otros proyectos de la pantalla chica y grande, además de puestas teatrales.

Ha sido reconocida en múltiples ocasiones con diferentes distinciones a su trayectoria en el cine y en el activismo, tanto a nivel nacional como internacional. En esta ocasión en León, Guanajuato, su presencia manda un mensaje importante a la audiencia, que es el de no callar más, las situaciones de acoso, saber que es una situación a la que mujeres de todos los niveles económicos y académicos están propensas y que se debe actuar ante ello, y no normalizarlo y dejarlo pasar.

Vanessa Bauche, recuerda aquella dura época en la que tuvo que trabajar con un compañero que no le agradaba, porque ella tenía el conocimiento de que el actor Pascacio López, había sido denunciado de manera informal en dos ocasiones, como un hombre que ejerció actos de violencia de género hacia dos mujeres.

La actriz sabía que trabajaría de manera muy directa con él, pues en el filme “Guerra de Vecinos”, él interpretaría al esposo del papel al que Bauche daría vida, por lo cual sabía que tendría que compartir varias escenas y tiempo con él, Vanessa no estuvo de acuerdo con esto, así lo mencionó durante su conferencia en el GIFF.

Bauche tomó la decisión de hablar directamente sobre su incomodidad con Fernando Sariñana, uno de los creadores de la película y su esposa Carolina Rivera, creadora también de la historia de la serie, sin embargo, la respuesta que Vanessa obtuvo, no fue la que ella más hubiera deseado.

"Me dijeron, ‘¿quieres que le quite el trabajo?’, y le dije que yo no había tenido una mala experiencia con él, que solamente estaba preguntando, que se sume a un depredador a un proyecto que supuestamente es feminista. Y me dijo, ’pues es mi consentido, ¿cómo ves? es mi favorito’”, palabras que Vanessa Bauche, recordó que le dijo Fernando Sariñana, uno de los creadores de la serie, esto lo mencionó durante su conferencia, “Cero Violencia Contra la Mujer”, que impartió en el Festival Internacional de Cine Guanajuato.

Cortesía: EFE

En esta edición, número 25 del Festival Internacional de Cine Guanajuato, Vanessa Buche no es la única mujer que ha denunciado que, en la industria en el cine, aún en pleno siglo XXI, aún sigue existiendo discriminación hacia los colores de piel y se siguen beneficiando a actores que cumplen con ciertos estereotipos de características físicas, recientemente también en este comentario coincidió, Andrea Barraza, en una conferencia anterior a la de Bauche, ambas opinan lo mismo.

Este fue uno de los motivos por los que Vanessa Bauche, decidió conservar su papel. Después de 30 años de trayectoria artística, “Guerra de Vecinos”, representaba para la Bauche su primer papel protagónico en su vida y además, justo en ese momento, ella se volvió una actriz que brindaba esperanza a las demás interpretes, que tuvieran más de 40 años de edad y fueran de tez morena, así lo mencionó, durante la conferencia.

La Bauche dijo que mujeres morenas de más de 40 años tienen la probabilidad de 0,001% de protagonizar películas del cine mexicano.

La situación para su ex compañero de trabajo Pascacio López, empeoró en marzo del 2022, debido a que se le abrió un juicio por el presunto delito de violación sexual, quien denunció fue la actriz Sarah Nichols, compañera de ambos en el proyecto, “Guerra de Vecinos”.

Vanessa Bauche, terminó demandando también legalmente a Pascacio López por un sinfín de actitudes machistas hacia varias compañeras de la producción, comentó que hacía sonidos obscenos con connotación sexual delante de menores de edad, dijo que en compañía de otro compañero hacían chistes ofensivos hacia las mujeres en voz alta.

La gota que derramo el vaso para Bauche, fue cuando Pascacio López la forzó a besarlo, en un momento en que el guion del proyecto no marcaba la escena, ni la situación, las emociones que le generó a Vanessa la situación, hasta el momento han sido motivo de que siga en un tratamiento de terapia, por lo que ella decidió denunciarlo de forma legal de abuso sexual.

Vannesa Bauche, dijo además que Pascasio López, tenía un comportamiento violento hacia las mujeres de la producción, pues con otros amigos apostaban que mujer de cada uno de los departamentos sería alguien que cediera a sus insinuaciones sexuales. Bauche se dio cuenta de esto ella narra que hacían comentarios como los siguientes:

“"Había 'chats' en donde se apostaban a todas las mujeres de todos los departamentos, este hombre hizo una apuesta para ver quién me brincaba primero porque decía que andaba yo muy seriecita”, expresó Vannesa Bauche, la actriz mexicana.

Durante la grabación de la serie, la oficina de recursos humanos de Netflix, recibió varias denuncias en contra de Pascacio López: "Fernando Sariñana me pidió que no denunciara, que 'no la hiciera de tos' (escándalo) porque nos iban a quitar el proyecto, le dije que conocía las leyes, llevaba 20 años con agenda de género", comentó la actriz.

La serie tuvo un éxito grande, pues se ganó fácilmente la aceptación del público, por lo que se produjo una segunda temporada, esto se debió al elenco que participó en la producción los siguientes actores y actrices: Pascacio López, Vanessa Bauche, Loreto Peralta, Ana Layevska, Estefania Coppola, Isabella Patrón, Elyfer Torres, Marco León, Armando Said, Luz Aldán, Mark Tacher, Sara Isabel Quintero, Christian Vázquez.

Cuando Vanessa se enteró de que Pascasio López continuaba siendo parte del proyecto a pesar de las denuncias enviadas a Netflix, ella decidió ya no ser parte más del proyecto.

"Me tuve que bajar cuando me enteré que lo querían llamar y le dieron llamado, el señor Sariñana se encaprichó en que este hombre regresara para demostrar que él podía más que 'una pinche prieta chaparra, pedera, loca', porque así se refería de mí Fernando Sariñana. De los morenitos, decía, 'pinches nacos' y eso que él nos había llamado", expresó en el Festival Internacional de Cine, Guanajuato, 2022, Vanessa Bauche.

Ella aprovechó el espacio para enviar a las mujeres un mensaje y es el de no callar más abusos, denunciar y esperar que la justicia haga su trabajo, Bauche es parte del GIFF y del programa Planet Youth del que se encarga la Secretaría de Salud de Guanajuato, el cual cumple el objetivo de prevenir adicciones y conductas y consecuencias de alto riesgo para jóvenes del estado.

Te recomendamos leer:

A lado de Bauche, estuvieron presentes, Daniel Díaz, Martínez, secretario del Sistema de Salud Estatal de Guanajuato, así como Sarah Hoch, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine Guanajuato.