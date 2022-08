Llega el Festival Internacional Cervantino a León, del 12 al 28 de octubre en su edición 50

León, Guanajuato.- La celebración de medio siglo del Festival Internacional Cervantino (FIC), se acerca y León, Guanajuato, ya está listo para celebrar diversos espectáculos artísticos y culturales, en la capital mundial del calzado, prestarán sus instalaciones para que se lleven a cabo estás puestas en escena; el Instituto Cultural de León, la Universidad DeLaSalle Bajío y el Forum Cultural Guanajuato.

La directora del FIC, Mariana Ahymerich expresó que este 2022, León, cumple 21 años de ser sede de eventos culturales internacionales, en esta edición número 50, indicó que habrá 12 espectáculos de artes escénicas y dos exposiciones a desarrollarse del 12 al 28 de octubre. El inicio del festejo arrancará en el escenario del Teatro María Grever en el centro de la ciudad.

El primer evento será una presentación de Maté Palásti, guitarrista y compositor húngaro de jazz, música latina y brasileña.

Para este 50 aniversario, en León, todos los recintos que reciban los eventos traídos por el Instituto Cultural de León, tendrán un aforo del 70 por ciento con la finalidad de otorgar el 30 por ciento restante a ciudadanos de zonas vulnerables que difícilmente podrían adquirir entradas para estos eventos.

“Siempre hemos buscado acercar la cultura a la gente no la gente a la cultura. No se contrapone ninguno de estos dos expuestos pero finalmente lo que queremos es que la gente que no tiene acceso a pagar este tipo de actividades se pueda divertir y pueda disfrutar, es por eso que hay una coordinación con el DIF, con el INGUDIS con la Secretaría de Desarrollo Social”, expresó el Ing. Gabriel Pérez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León.

La directora del Festival Internacional Cervantino, Mariana Aymerich mencionó que 50% de las actividades que se llevarán a cabo en León, serán gratuitas, mientras que el resto tendrá lugar en los recintos tradicionales del festival con un costo accesible que no se ha modificado desde 2019.

“Esto responde a esta atención que damos al público, a atender la emergencia que hemos pasado en estos años, pero por fin regresamos a una edición 100% presencial con una oferta muy amplia, son más de 120 actividades solo en Guanajuato, más todo el Circuito Cervantino, el público tiene muchas alternativas para poder disfrutar de la oferta nacional e internacional que en esta edición tiene el festival”, expresó Mariana Aymerich.





Conoce la programación de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino:

Programación FIC 50 en León

Miércoles 12 de octubre:

Máté Palásti

Música / Hungría

18:00 h

Teatro María Grever

Jueves 13 al domingo 16 de octubre:

DEL MAGO AL LOCO, una revelación del Tarot

Compañía: Teatro de Ciertos Habitantes

Director: Claudio Valdés Kuri

Teatro / México

20:00 h

Plaza de Gallos

Sábado 15 de octubre:

Manasi Prasad

Música / India

Universum Nostrum de la Universidad De La Salle Bajío

19:00 horas

Lunes 17 de octubre:

La chorcha de las calacas

Compañía: Marionetas de la esquina

Teatro / México

19:00 h

Teatro Manuel Doblado

Jueves 20 de octubre:

Never Twenty One

Compañía: Compagnie Vivons!

Danza / Francia

20:00 h

Teatro María Grever

Jueves 20 de octubre:

Gala de ópera

Hera Hyesang

Música / Corea

20:00 h

Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña

Viernes 21 de octubre:

La Pluma o la Espada

Astrid Hadad

Música / México

20:00 h

Teatro Manuel Doblado

Domingo 23 de octubre:

Recital de piano

María Hanneman

Música / México

18:00 h

Teatro María Grever

Lunes 24 de octubre:

El Sendebar: La cruzada de una fémina ilustrada

Compañía: Carro de Comedias UNAM

Directora: Mariana Hartasánchez

Teatro / México

13:00 y 19:00 h

Centro Cultural y Ecológico Imagina, y la Plaza de la Ciudadanía Práxedis Guerrero

Jueves 27 de octubre:

Noone’s Land

Compañía: Merlin Puppet Theatre

Teatro para niños y jóvenes

Grecia - Alemania

18:00 h

Teatro María Grever

El lado sur de mi corazón cromático

Cecilia Toussaint

Música / México

20:00 h

Calzada de las Artes

Viernes 28 de octubre:

El carnaval de los animales

Banda Sinfónica Estudiantil Pedro Jiménez Rosas

Música / México

19:00 h

Teatro Manuel Doblado

Exposición: ‘Hacer mundos, de Ursula K. LeGuin. Un acercamiento para leer la Colección FEMSA’

Sala Luis García Guerrero, Museo de Arte e Historia de Guanajuato

Permanencia del 12 de octubre de 2022 al 29 de enero de 2023

Exposición: ‘Las tintas de Don Quijote. Historias impresas’

Sala Feliciano Peña, Museo de Arte e Historia de Guanajuato

Permanencia del 12 de octubre de 2022 al 29 de enero de 2023

Te recomendamos leer:

No te pierdas estos excelentes espectáculos, asiste a disfrutar de excelentes eventos artísticos.