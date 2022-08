Maestra guanajuatense denuncia a ex director de Telesecundaria, por hostigamiento sexual y laboral

Guanajuato, Gto.- En San Luis de la Paz, Guanajuato, fue denunciado por presunto acoso, hostigamiento laboral y sexual, un supervisor de una Telesecundaria en Santa Catarina, Florencio Durán Miranda, la acusación la interpuso la maestra Ma. Guadalupe Valdez Salinas, ella denuncio que no ha obtenido justicia por parte de la Secretaría de Educación en Guanajuato (SEG) y de la dirigencia sindical de la sección 45.

Guadalupe Valdez denunció que fue en 2014 mientras ella se desempeñaba como docente cuando sufrió la serie de acusaciones por el director en ese entonces, Durán Miranda en la Telesecundaria 115 de Ex Haciendo El Copal, en Irapuato. La maestra dejó la escuela en el 2021, porque se retiró para realizar un doctorado en pedagogía, ella comentó que fue en 2014, cuando recibió comentarios despectivos y burlas de su superior.

Cuando la pandemia de COVID, llegó y la maestra tuvo que trabajar desde casa, comenta que tampoco en esa situación tuvo paz, pues el acoso y hostigamiento lo vivía también de manera digital. En 2019 la maestra interpuso la primera denuncia, sin embargo, nada paso.

“No sólo no siguió los protocolos marcados, sino que conjuntamente con el entonces dirigente sindical de la sección 45, David Cano Anguiano, me encierran en las oficinas de la supervisión, me ridiculizan me denostan por mi género femenino y mi nivel laboral”, expresó la docente.

Antes de que acabe en el año 2021, se retiró de la Telesecundaria para dedicarse a sus estudios de doctorado, sin embargo, aseguró que el hostigamiento laboral siguió, pues Florencio Durán, la desprestigió en la comunidad académica. En ese año también presentó una denuncia ante el Sindicato de la Sección 45, en 2022, volvió a presentar otra denuncia ante el SNTE nacional, sin embargo, hasta ahora no ha obtenido una respuesta.

A inicios de este año 2022, ante la Secretaría de Educación en Guanajuato, presenta una denuncia en el Órgano Interno de Convivencia, en ese momento el Instituto Municipal de las Mujeres de Guanajuato (IMUG), le brindó apoyo y asesoría, también la denuncia llegó a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y Comisión de Derechos Humanos. La Fiscalía General de Guanajuato, ya recibió la denuncia y el caso está en investigación.

La docente comentó que anteriormente Durán Miranda ya había sido denunciado por la misma situación en la Telesecundaria de Carrizal el Grande, será la Fiscalía quien proporcione mayor información en este caso.