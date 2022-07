Mil 644 embarazadas con COVID en Guanajuato, en lo que va de 2022; León, la ciudad con más casos

León, Guanajuato.- En el estado de Guanajuato, en lo que va del año, se han registrado mil 644 casos de COVID en mujeres embarazadas, León, es el municipio que más casos registra, 50.8%, 845 de los casos se dieron en la capital del calzado. Así lo informó la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), También se comunicó que 49 casos de COVID, lo contrajeron mujeres que se encontraban en recuperación después del parto y una de ellas murió.

Las autoridades en materia de salud estatal exhortaron a la población a seguirse cuidando, y no bajar la guardia ante una pandemia que no ha acabado, si bien es cierto que gran parte de la población tiene al menos una dosis o dos de las vacunas, esto no debe ser motivo para relajar las medidas necesarias.

Es importante que se siga utilizando el cubrebocas en espacios cerrados y en común, seguir utilizando gel antibacterial de manos, resguardarse en casa si no hay necesidad de salir, también todas las mujeres embarazadas deberán aplicarse la vacuna contra el COVID. Según información del registro de mujeres embarazadas y Puérperas, (así se le llama al periodo de recuperación luego del parto), confirmadas con COVID, se reportó en León, 845 casos de mujeres embarazadas con COVID, de estás 23 casos se contagiaron durante el puerperio.

En Celaya se presentaron 424 embarazadas contagiadas, de estás 14 lo obtuvieron en el puerperio. Irapuato presentó 290 casos de estos 11 casos se contagiaron en el puerperio, en Guanajuato, capital se registraron 149 mujeres embarazadas con COVID, de estás 7 casos se dieron en su etapa de puerperio.

Según información de SSG, desde que comenzó la pandemia hasta el último corte en 24 de julio de este año, en el estado se han reportaron 3 mil 800 contagios de COVID, en mujeres embarazadas, y 21 defunciones por el virus en estos casos. Las mujeres de 20 a 29 años son las más afectadas, en este grupo de edad se presentaron 2 mil 14 casos, de estos 72 contagios se dieron en la etapa del puerperio.

La Secretaría de Salud de Guanajuato, exhorta a mujeres embarazadas a salir lo menos posible de casa, respetar todos los protocolos de salud, acudir a sus consultas de visitas de control prenatal, a las cuales deben acudir por lo menos en cinco ocasiones y deben iniciar en las primeras 12 semanas de gestación.