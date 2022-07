Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato, pide justicia para Enrique Sosa

León, Guanajuato.- La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato, Cristina Márquez Alcalá, pidió justicia para el camarógrafo Enrique Sosa quien murió asesinado en León, Guanajuato, la presidenta dijo que con o sin modificación del código penal para encarcelar a personas que manejan bajo los efectos del alcohol, se debe aplicar la justicia en este caso, esto porque se ha comentado si el presunto asesino intencional del ex periodista sería juzgado con base al reglamento actual o hasta que se aprobará una nueva inicitiava que el municipio de León, propuso, ante esto ella dijo:

“Las autoridades deben hacer el trabajo que les corresponde y llegar hasta las últimas consecuencias y se sancione al responsable”, expresó la presidenta sobre el asesinato de Enrique Sosa.

Fue el 19 de julio cuando el ex reportero gráfico perdió la vida a manos de un automovilista borracho, que le paso la camioneta dos veces para no pagar $40.00 pesos de estacionamiento de un lujoso restaurante en León, Guanajuato, ahí trabajaba Enrique Sosa, después de haberse retirado por trabajar más de 20 años de servicio en medios de comunicación, sus días eran tranquilos hasta el día de su muerte.

La diputada Cristina Márquez, insistió en que la pena debe aplicarse independientemente de que se esté analizando si hay un cambio en el código penal que contemple los castigos a conductores bajo los influjos del alcohol.

“Definitivamente es un tema coyuntural, pero no es un tema que impida que se haga justicia, eso también quiero dejarlo muy en claro. El que esté o no esté con esta iniciativa dentro del Código ya como una cuestión vigente, no impide que se haga justicia. Porque hay un delito y hay una vida perdida. Y ahí se tiene que hacer la investigación total y hay reglas que se siguen conforme las circunstancias en las que se dio este incidente tan lamentablemente”, comentó la diputada Márquez Alcalá.

Sobre la nueva iniciativa que el Ayuntamiento de León, planteó al Congreso del Estado, en marzo sobre el castigo para conductores en estado de ebriedad, que implicaría en caso de ser aprobada, que quien viole la ley, se le aplique la pena de seis meses hasta un año de cárcel, si es auto particular, pero si es transporte público o escolar el castigo irá hasta un año o dos.

La presidenta de la Comisión de Justicia, exclamó: “La vamos analizar, no sé si en agosto o septiembre, pero nosotros vamos haciendo la planeación de acuerdo a cómo van llegando las opiniones y cómo está la consulta y cómo está haciendo el análisis, lo estaremos viendo para segundas reuniones”, expresó la diputada Márquez Alcalá.