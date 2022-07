Santa Fe Klan, comparte qué lo llevó a cambiar de hogar y residencia de Guanajuato a Guadalajara

León, Guanajuato.- Ángel Quezada mejor conocido como Santa Fe Klan, uno de los raperos del momento a nivel nacional e internacional, es originario de Guanajuato, capital, muy querido en su barrio, lleva incluso en su nombre artístico el nombre de donde creció, en la colonia Santa Fe, el éxito del joven ha trascendido fronteras, recientemente firmó contrato con Marvel Studios, su canción “Soy”, será parte de la nueva cinta Black Panther: Wakanda Forever.

Para sorpresa de muchos de sus fans y amigos del Barrio Santa Fe, la decisión de Ángel Quezada de mudarse con su esposa y madre de su hijo, Maya Nazor, a la ciudad de Guadalajara, les pareció un tanto extraño, debido a que él es muy querido en la capital del estado de Guanajuato, pero Santa Fe Klan ante esta situación compartió sus motivos para cambiar de residencia.

“Yo quería quedarme a vivir ahí en Guanajuato para toda mi vida, pero pues no se pudo, la neta la gente trae otra idea y hay veces que uno quiere salir adelante y hay muchas piedras que te estorban, entonces hay veces que hay que irse porque no se puede avanzar con tantas barreras.”, expresó el rapero Santa Fe Klan.

El rapero escribió que lo más importante es preservar la paz mental, y sobre todo ahora que comienza una de las etapas más importantes de su vida, el volverse padre por primera vez. “Simón, entonces hay que moverse a un lugar donde tu estés más tranquilo y encontrar la paz.”, comentó Santa Fe Klan.

¿A parte de Guadalajara tiene pensado un cambio de residencia pronto?

El rapero expresó que, durante mucho tiempo la Ciudad de México, le ha parecido una buena idea, sin embargo, cambiarse nuevamente a otra ciudad para adaptarse otra vez no es una decisión que se lo tomé de manera ligera, por ahora Santa Fe Klan, mencionó que en Guadalajara encontró su nuevo hogar.

Te recomendamos leer:

“También he querido estar en México, me he querido ir a vivir para allá pero no, prefiero más bien ir y venir. En Guadalajara me la he pasado chido la neta acabo de comprar una casa y ahora si como que veo que voy a estar ahí unos 5 años no sé eda, pero...ahora sí puedo decir que ahí tengo mi casa.” comentó, Ángel Quezada, rapero, orgullo de Guanajuato