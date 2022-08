Sophia Huett, secretaria de Seguridad en Guanajuato, dijo que USA puede levantar la alerta de viaje

León, Guanajuato.- Sophia Huett, secretaria de Seguridad Pública de Guanajuato, expresó que ya existen condiciones para levantar la alerta de viaje que emitió la Embajada de Estados Unidos, esto tras los ataques del crimen organizado que se suscitaron en 12 municipios de la entidad, sin embargo, aunque es el deseo de la secretaria, aún autoridades estadunidenses no han emitido ninguna alerta.

Sophia Huett insistió en que ya no hay condiciones para que siga la alerta para que conciudadanos y empleados viajen entre los municipios de León y Celaya, esto tras los ataques registrados en esta semana.

“Yo en lo particular diría que no, pero no es un tema que cambie de un día para otro. Hay que generar panoramas en una temporalidad que nos permita tener un periodo de una visión integral”, expresó.

La secretaria comentó que Guanajuato ya tenía mucho tiempo sin alertas de viaje, pero que esta ocasión fue una situación extraordinaria y diferente:

“Lo que nos toca ahora es trabajar para que esta sea eliminada”.

Sophia Huett comentó que Guanajuato, es de los estados de la República Mexicana que menos alerta de viajes ha registrado, expresó que las autoridades de Estados Unidos, saben que los esfuerzos estatales por preservar la seguridad son grandes, y el apoyo a turistas siempre ha existido, así lo comentó la secretaria.

La embajada de Estados Unidos emitió una alerta en que la pidió a los empleados que no viajen por la carretera 45 entre Irapuato, Silao y León, por la violencia que se vive en Guanajuato, esto después de que la noche del martes, varios municipios de la entidad vivieron varios incendios de comercios y autos.

La embajada alertó a los empleados que trabajan en el corredor industrial para que no viajen al sur de la entidad, por la carretera 45 que va de Salamanca a Celaya. Sophia Huett dijo que estás alertas no son permanentes:

“No son permanentes ni para siempre, como no siempre van a estar sin alertas. Las alertas de viaje existen”, expresó Sophia Huett.

La secretaria fue cuestionada sobre las actividades en el estado y mencionó que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, comentaron al día siguiente de los ataques que las actividades volvían a la normalidad y que los comercios y el turismo nacional e internacional pueden realizar actividades sin ningún inconveniente, comentaron que las fuerzas de seguridad estatales se encargar de velar la tranquilad en los municipios de Guanajuato.