Sophia Huett, vocera de seguridad en Guanajuato, dijo que funcionarios públicos deben hacer exámenes

León, Guanajuato.- La vocera de seguridad de Guanajuato, Sophia Huett, insistió en que se debe realizar urgentemente una evaluación a todos los funcionarios públicos de la entidad, deberán demostrar en exámenes de control y confianza que son aptos para ocupar los puestos que deben ser utilizados para servir con ética y responsabilidad a guanajuatenses.

“Yo en mi caso, siempre he creído, y no hablo de un caso particular, que quien aspira a los puestos de elección, a desempeñar el servicio público sí debería tener una evaluación, porque lo que hoy necesitamos, funcionarias y funcionarios, incluidos alcaldes, diputados, en cualquier nivel de la administración municipal, necesitamos gente buena, gente sana, que tenga como objetivo proteger a la ciudadanía en el caso de los delitos, pero sobre todo hacer su trabajo de forma correcta sin ningún tipo de compromiso”, expresó la titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, Sophia Huett.

Lo que la vocera comunicó es que será ideal que a los funcionarios de nuevo ingreso se les apliquen estos exámenes, entre los principales requisitos a los que deberán ser sometidos la secretaria de seguridad comentó: documentación, valoraciones psiquiátricas, valoraciones sociales, etc.

Sobre los exámenes de control y confianza la vocera de seguridad en Guanajuato, expresó:

“Creo que sí, si no son controles de confianza, que yo he pasado como 10 o 15, creo que valdría la pena que otras personas lo hicieron, que a veces tienen mayor responsabilidad de que la que yo he tenido”, expresó en entrevista a medios de comunicación.

Sobre la situación de violencia que se ha vivido durante el mes de agosto en la ciudad de Celaya, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett, expresó:

“Celaya fue la ciudad que sí trajo detenidos, (en la quema de Oxxos el nueve agosto). Este municipio es un tema recurrente entre la gente, aunque las cosas las hayan hecho bien. Celaya, creo que hasta fue ejemplo en la atención a los disturbios tardaron 15 minutos en atenderlo”, mencionó, la vocera de seguridad en Guanajuato, Sophia Huett.

Sobre la desafortunada situación que enlutó al alcalde de la ciudad, Javier Mendoza tras el asesinato de su hijo, Guillermo Mendoza Suárez, crimen efectuado por Juan Antonio “N”, alias “Mares y/o Tambor”, la secretaria expresó que se tomó la decisión de reforzar la seguridad del presidente municipal, pero los detalles son de carácter privado y no pueden ser compartidos de manera pública.