Video: Denuncian a Fernando de acosar a una joven dentro del ayuntamiento de Celaya; él lo niega

Celaya, Guanajuato.- Un posible caso de acoso sexual en contra de una mujer en plena presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, fue expuesto en redes sociales, esto cuando la víctima logró tener acceso a videos del recinto oficial, donde se comprobaría que un hombre la violentó al grabar su cuerpo.

La joven subió a sus redes sociales una serie de videos en donde se muestra cómo un sujeto que después él mismo se identificó como Fernando C., dirigía la cámara de su celular bajo el vestido de la denunciante, a la que habría seguido desde la entrada del recinto.

Tamara V. subió un primer video donde se veía afectada mientras explicaba que ella se dirigió a la presidencia municipal de Celaya para una junta, sin embargo, Fernando la siguió con el celular en la mano, mientras se acerca a la joven.

Te recomendamos leer:

Buscan al otro asesino del periodista Ernesto en Guanajuato

Localizan cuerpo en coladera de León, Guanajuato y auto quemado

Descartan psicosis en Celaya tras reportes erróneos de violencia

“Sin embargo esto que me pasó no es por la fotografía, sino lo que sigue después de esto, lo que más hace esta persona que fue sumamente descarado en los videos y por lo cual les pido su apoyo para poder dar con el nombre de esta persona que ya puse mi denuncia, pero me es de suma importancia que esto no quede así”, denunció.

Momentos después de que se viralizara los hechos, el acusado subió un video a sus redes sociales, donde negó que haya acosado a la joven e incluso dijo que de continuar con las acusaciones “demandaría por difamación”, a las personas que lo acusan.

En la red de videos cortos, TikTok, los videos ya alcanzaron más de cien mil vistas, mientras que en el video que subió Fernando “C.”, la mayoría de los comentarios son de reproche y crítica por las acciones de acoso hacia la joven. Te dejamos ambos videos para que tú formes tu propia opinión.

Denuncian a Fernando por posible acoso dentro de presidencia de Celaya, Guanajuato