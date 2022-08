Viuda de Enrique Sosa, periodista jubilado asesinado en León, pedirá apoyo de AMLO, quiere justicia

León, Guanajuato.- En León, Guanajuato, A más de un mes de la muerte del ex camarógrafo jubilado de Tv4, Enrique Sosa, la justicia no ha llegado para la familia, por ello Rosa María Rodríguez, viuda del ex reportero gráfico, comentó de manera pública que no hay avances sobre la captura del homicida del periodista. La viuda dice que los avances son lentos y que pedirá el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Rosa María comentó que los avances son lentos en la investigación y que la situación se empeoró además porque el encargado del caso en la Fiscalía General de Guanajuato, se fue de vacaciones y únicamente pidió a los familiares del responsable que lo entreguen. Hace más de un mes Enrique Sosa fue perseguido y atropellado en el estacionamiento de un restaurante donde trabajaba.

Hoy la viuda declaró que los avances no han llegado y que desde hace 10 días las investigaciones están congeladas porque el Fiscal encargado del caso, Alejandro Barajas se fue de vacaciones.

“Voy a tener junta con él este lunes para ver cómo sigue el caso, él me atiende directamente y tiene la cortesía de pasarme a su despacho, pero siento que no hay avance. No han hecho nada, no se ha visto nada, no sé qué pase con autoridades si este señor tenga tanta influencia y dinero que no sé qué pase”, expresó la viuda de Sosa.

Rosa María comentó que la Policía Estatal se supone que es la mejor pagada de México, pero que se decepcionó porque los resultados muestran otra cosa y comentó que, de ser necesario, hablaría con López Obrador.

“Ya les dije que si veo que no se resuelva nada de esto voy a buscar apoyo, voy a México hablar directamente con el presidente porque no es justo que aquí no se me dé, según dicen que es la policía más eficaz y no veo avances”, expresó Rosa María, viuda de Sosa.

Te recomendamos leer:

Rosa María Rodríguez, comentó que a partir de hoy dará ocho días para que haya avances, de lo contrario comentó que viajará a la Ciudad de México, para entrar a una de las conferencias matutinas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar su apoyo.