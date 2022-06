Pudo no haber habido dolo en medicina caducada: Rocha Moya

Guasave, Sinaloa.- En entrevista durante su visita al municipio de Guasave, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya señaló que se tendrá que analizar la causa del medicamento caducado, pero señaló que pudo no haber habido dolo.

En otro tema descartó que se haya registrado una muerte en el Hospital General de Culiacán debido a los apagones ocurridos el miércoles.

Medicamento

“Lo caducado lo que hicimos fue agarrarlo y tirarlo, se quitan de ahí para no tenerlo y que no haya errores, se hace un acta”, inició el gobernador hablando del tema del medicamento cáduco localizado, recalcando que ya le pidió al secretario de Salud que le de un reporte de lo que se tiene, pues aseguró que ha avanzado en el tema de abasto.

Sin embargo al insistirle sobre el medicamento que perdió vigencia, señaló que toda esa información la puede brindar la Secretaría de Salud, aunque reconoció que sí se realizará una investigación al respecto, resaltando que no necesariamente haya sucedido por una acción premeditada.

“Sí, se tiene que ver si en efecto recibieron de más, no hubo negligencia para aplicar, les sobró y ese pues caduca; tenemos que ver, no decir sabes que, es que lo escondieron y lo tuvieron ahí, no lo sacaron, porque no necesariamente es eso, es que les estaban surtiendo mucho de un medicamento que sale, que no se necesita todo, se va a acumulando y caduca,... Puede no haber habido dolo, es un medicamento del que estuvieron aplicando con suficiencia pero que sobró y llegó el momento en que caducó.”

Supuesto deceso

Rocha Moya aseguró que no hubo ningún fallecimiento por el apagón registrado el miércoles.

“Me lo acaba de aclarar el secretario, hubo el apagón y el mayor problema que tuvimos es que estaban operando pero salieron muy bien las cirugías y no hay ese trascendido que se dio de la persona muerta.”

Destacó que está en comunicación permanente con la Comisión Federal de Electricidad, detallando que fueron 47 mil personas las dañadas con dichos apagones y que hasta ayer en la mañana seguían rehabilitando las fallas.

Comentó que se buscarán estrategias, sobre todo en los hospitales, aunque mencionó que deberían tener ellos una lámpara especial para estos casos..

“Eso lo estamos viendo, porque los hospitales deben de tener una lámpara de urgencia, que es el caso de lo que ocurrió, sobre todo cuando están en cirugía.”

Guasave

Durante el evento, un representan de los abogados tomó la palabra y le explicó al gobernador las dificultades que se tienen para la aplicación de la justicia debido a la falta del Centro de Justicia Penal.

En ese sentido, el mandatario estatal adelantó que en cuanto el municipio tenga el terreno, se iniciará de inmediato con la construcción del mismo.

Te recomendamos leer:

“Ya lo veníamos acordando, les dije nomás ténganme el terreno listo ahí y empezamos la construcción del Centro de Justicia Penal, para no tener que ir a Angostura, eso me están requiriendo, en cuanto tengan el terreno lo empezamos a construir, lo vamos a hacer.”.