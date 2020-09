Un error el no seguir con programa Tiempo Completo 

Guasave, Sinaloa.- Sería un error muy grande el no revalorar la asignación de presupuesto para el programa de Escuelas de Tiempo Completo, aseguró el jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, David Zúñiga Villanueva, aseguró que durante los 13 años que lleva de funcionamiento se ha demostrado que su presencia es positiva, por lo que ven como un desacierto el dejar fuera esta partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021.

El líder educativo detalló que son 184 escuelas, entre preescolar, primaria y secundaria, las que hay en la zona del Petatlán, misma que comprende los municipios de Guasave y Sinaloa. Indicó que con la eliminación de este programa se afectaría directamente a un promedio de 8 mil estudiantes, así como a los padres de familia.

Nosotros consideramos que no se está viendo todo el contexto y el impacto que tendría el eliminar este programa de Escuelas de Tiempo Completo, porque es un programa que realmente ha demostrado su funcionalidad y ha tenido resultados muy positivos entre los estudiantes.

Explicó que con esta modalidad se ha ayudado a muchos alumnos de bajos recursos, pues se da una comida saludable al día a un costo muy bajo, además de que se les enseña sobre alimentación saludable y se tienen actividades adicionales que van más allá de lo que se ve en el aula.

Ha tenido un impacto positivo en la población estudiantil, entonces el llamado que nosotros hacemos es para que se tengan en cuenta estos aspectos antes de dejar desprotegido al programa, sin recursos para que siga operando.

Zúñiga Villanueva realizó un llamado a los diputados federales para que luchen porque se asigne lo correspondiente y esta modalidad pueda seguir.

“Creo que ahora está en la cancha de los diputados el buscar que no se dé ese retroceso en la educación, este es un programa cuyo origen es muy noble y busca atender las necesidades de los estudiantes y de los padres de familia, ha tenido buenos resultados, entonces no se entiende el porqué sacrificar algo que está comprobado que funciona bien. Por desgracia, para que siga vigente se requiere del apoyo del Gobierno federal, porque de ellos depende, entonces yo me uno al llamado que ha hecho ya nuestros secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, para que se haga un análisis y se busque dar continuidad”. En el estado este programa comenzó a aplicarse en el cilo 2007-2008, cabe destacar que surgió como una iniciativa presidencial en el 2007.