25 días sin agua en el ejido El Serrano

Guasave, Sinaloa.- Los habitantes del ejido El Serrano han padecido por 25 días la falta de servicio de agua, luego de que el equipo de bombeo se averiara.

A decir de los pobladores el motor y la bomba fueron comprados hace años por cuenta de los vecinos, quienes cansados del mal servicio decidieron independizarse de la Jumapag, sin embargo se encuentran en la incertidumbre al no decidir entre continuar por su cuenta o buscar el cobijo de la paramunicipal.

Incertidumbre

“Nosotros estábamos bien con el servicio independiente, más en comparación de otros poblados de aquí cerca como en Las Brisas y en el ejido El Zapata. Para ellos era muy común quedarse hasta por un mes sin agua, pero lo que pasa es que se nos descompuso y es un equipo muy caro, pero eso se podría juntar. Ahorita estamos juntando firmas, porque hay algunas personas que quieren afiliarse a la Jumapag, pero hay también quienes quieren comprarlo y seguir sin pagar nada”, indicó Martha Carrillo, una de las afectadas.

Incongruencia

El pasado 8 de junio la alcaldesa acudió al sitio para entregar la obra de término del drenaje sanitario, cuyo costo fue de 8 millones 750 mil pesos. En dicho evento los habitantes aprovecharon para manifestar el problema.

“Nos parece que es una incongruencia que tenemos drenaje, pero no hay agua, no es que uno esté en contra de las mejoras, pero todos deben estar conscientes de que hay prioridades. Ese día que vino a entregarnos el drenaje hubo quienes le dijeron que se nos descompuso el equipo, ella dijo que se comprometía a mandarnos uno nuevo, pero ya después de eso no hemos tenido novedades”, indicó Salvador, otro de los habitantes.

Para atender la demanda del vital líquido una pipa propiedad de la Conagua acude al sitio, sin embargo los lugares a los que dirige su atención es a espacios públicos como escuelas, centro de salud y la iglesia, algunas de las casas sí son beneficiadas pero otras tienen que acarrear agua de canales de riego y poblados aledaños.