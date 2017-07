500 familias piden servicios al municipio

Guasave, Sinaloa.- Representantes de colonias de reciente creación se reunieron la mañana de ayer con la alcaldesa para manifestar la necesidad de instalación de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y servicio de drenaje sanitario.

La cita tuvo lugar en la sala de cabildo y el acceso a los medios de comunicación no fue permitido pues se realizó bajo el carácter de privada, sin embargo los dirigentes accedieron a responder los cuestionamientos, indicando que representan a un total de cuatro sectores, Universidad de Durango, ampliación UdeO, el Sector Tajín y Ampliación Guasavito.

Acercamiento

Julio César Garay, dirigente de los cuatro grupos, señaló que ya han sostenido varios encuentros e indicó que sí están recibiendo buenas señales de colaboración.

“Queremos plantearle los apoyos que necesitamos para el desarrollo de estos cuatro sectores, ya tiene ella el compromiso con nosotros de esto y es lo que venimos ahorita a resolver”.

Actualmente sólo el sector Tajín cuenta con los tres servicios indispensables.

De acuerdo con lo manifestado por el dirigente son alrededor de 500 familias las que se establecieron en estos puntos, mismos que pagan mensualmente al Ayuntamiento 500 pesos como aportación por el solar.

Aprovechamiento

El acaparamiento de los predios por parte de personas que no lo necesitan sería otro de los puntos a tratar durante la reunión, pues los habitantes indican que a más de cuatro años de entrega aún hay solares que no están ocupados.

“Tenemos cuando menos 100 lotes detectados que están en estas condiciones, se supone que las personas que tuvimos acceso a estos espacios fue precisamente por no tener otro lugar para habitar junto a la familia. Tenían que presentar también una carta de Catastro de no propiedad, pero todos sabemos que hay quienes consiguen esto por debajo del agua, a nosotros nos interesa que se vayan a los solares, que comiencen a habitar con todo los espacios, ahí es donde demuestra la necesidad que tenían, y en los que no hay nadie pues queremos que sean ocupados por personas que realmente lo necesiten no por acaparadores.”

Cuestionado sobre la regularidad con la que los vecinos pagan al municipio, indicó que aunque existen ciertos retrasos, por tratarse de personas de escasos recursos son minoría los que se encuentran en esa situación.

“Son pocos los que tienen retraso, pero la única razón por la que les podrían quitar el solar es por no ocuparlo”, sentenció.