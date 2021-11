¡A cuidarse! Aumenta número de casos por problemas respiratorios en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El director del Hospital General en Guasave reconoció que las enfermedades que se presentan cada año por el cambio de clima ya han presentado un incremento en lo que a infecciones respiratorias se refiere.

Francisco Javier Flores Gaxiola comentó que en los casos de bronquitis e infecciones respiratorias altas y bajas se ha sufrido un incremento, al igual que en neumonías, resfriados comunes y gripe.

Exhorta a la población que es importante el tomar abundantes líquidos, a que se cuiden, eviten los cambios bruscos de temperatura, que consuman cítricos y frutas que sean ricas en vitamina C, abrigarse y no excederse con el uso de los aires acondicionados

“Hay gente que pone los aires muy fríos y ahorita, con esta situación, uno tiene que cuidarse aún más de lo normal, debido a que en el día se han estado presentando cambios muy bruscos de temperatura”, resaltó el médico.

De igual manera mencionó que los más pequeños son los que se han estado viendo más afectados por el cambio de clima, así como adultos mayores, pues en esas etapas de la vida es donde se incrementan más los casos de problemas respiratorios, y aún más en esta temporada.

El director del Hospital General indicó que ya se encuentran llevando a cabo la vacunación contra la influenza con el personal de Salud, aunque se retrasó la logística debido a que el biológico llega generalmente en octubre y ahora se atrasó por la cuestión de la campaña contra el Covid-19.

Externó que ya cuentan con la vacuna contra la influenza en distintas instalaciones, como son los centros de salud, centro de salud urbano, entre otras instalaciones.

“La vacuna contra la influenza nos va ayudar mucho para prevenir los casos, ya que con la pandemia nos ha ido muy mal, y pues hay que cuidarnos mucho”, declaró.

También aseguró que por el momento no se encuentran aplicando la dosis a la población abierta, pero esperan iniciar en el transcurso de la semana, ya que finalicen con el personal de Salud, pues se llevan aplicadas aproximadamente 500 dosis entre médicos, enfermeras, camilleros y todo el personal en general. Señaló que continuarán después con los grupos vulnerables.

Flores Gaxiola comentó que cuentan actualmente con tres pacientes hospitalizados recibiendo atención médica para contrarrestar los efectos del Covid-19.

Explicó que aunque el número de casos ha disminuido, es importante el continuar utilizando las medidas de prevención contra el mortal virus, ya que aún se siguen presentando contagios y se cuentan con activos hospitalizados.

“Es importante el que no dejen de lado las medidas sanitarias, ya que, aunque en el municipio ya no haya tantos casos, eso no evita el que ya no se tengan riesgos de contagio”, reconoció. Finalmente, destacó que los pacientes que les llegan, en su mayoría son personas que no se inmunizaron.