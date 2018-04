A destiempo, buscan cumplir con Cabildo abierto

Guasave, Sinaloa.- El Gobierno Municipal está corriendo los trámites para convocar a la primera sesión de Cabildo abierto en el municipio, según dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, a la vez que reconoció no se logró realizar en el plazo previsto.

Juan Ramón Bojórquez Cempoatl dijo haber recibido instrucciones para lanzar la convocatoria de lo que será la primera sesión que tentativamente se podría concretar antes de que termine este mes.

“Yo estimo que no es una situación que se desvíe del cause conceptual; de lo que es el término en sí no le niego que ya debíamos estar celebrando la sesión, pero en eso estamos”, expuso.

Hubo algunas otras situaciones que nos impidieron cumplir exactamente al término, pero al filo de la navaja estamos trabajando.”

Convocatoria

El funcionario detalló que la convocatoria se hará a todos los residentes del municipio que deseen presentar ante el pleno sus inquietudes o quieran plantear temas de interés colectivo, es decir, que tengan un beneficio para la sociedad en general.

“No se trata de aprobarle decisiones de Cabildo a favor de personas, sino de la sociedad guasavense, de grupos, de gremios, o de provocar que se den a la brevedad obras y servicios que le permitan a la sociedad guasavense avanzar”, indicó.

Procedimiento

Para la recepción de propuestas indicó que se instalarán mesas en las 12 sindicaturas, comisaría Gabriel Leyva y alcaldía central.

Habrá gente deseosa de participar planteando sus solicitudes de obra, donde la única limitante es que deben ser obras de beneficio colectivo y no individual”, expuso.

Bojórquez Cempoatl informó que a más tardar el día último de abril esperan estar celebrando esta sesión de Cabildo, debido a los trámites que tienen que correrse previamente.

Una vez autorizada la fecha, se publicará en los medios de difusión y en oficinas municipales esta convocatoria.

El funcionario público negó que este atraso en la realización de estas sesiones sea por falta de voluntad del gobierno por abrir estos espacios a la ciudadanía, y más bien dijo que la esencia de este mandato se ha estado cumpliendo, al recibir y buscar atender las inquietudes de la ciudadanía tanto a nivel general como particular.