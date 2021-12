A fines del mes culminan obra por el bulevar Benito Juárez en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El director de Obras Públicas informó que hace unos días iniciaron con la reparación del socavón que surgió por el bulevar Benito Juárez de Guasave, es por esto que se prevé tenerlo terminado a finales del mes de diciembre. Cruz Antonio Peñuelas Montoya comentó que han tenido complicaciones en conectar el drenaje pluvial, sin embargo, podrán finalizar en el tiempo estimado.

Peñuelas Montoya destacó que después de que surgiera el socavón se realizó una investigación profunda para poder realizar la planificación correspondiente con el objetivo de ponerlo en marcha y culminar la obra a pesar de que ya existía un proyecto previo, pero se tuvieron que hacer modificaciones.

Explicó que ya se encuentran ligando y por ende van conectando la tubería, sin embargo, tuvieron que emplear una caja de conexión, ya que no encontraron un tubo específico que se requería, por lo cual optaron por hacer dicha acción. “Estamos haciendo todo, la base bien estructurada para que no nos falle y no haya complicaciones en un futuro”, destacó el funcionario.

Expresó que han tenido dificultades durante el proceso de reparación, debido a que inician desde abajo, ya que se tiene que cimentar bien, de lo contrario se inundaría de toda el agua del drenaje, lo cual proviene desde el centro de Guasave. Detalló que se tenía contemplado invertir alrededor de 200 mil pesos en la obra, pero debido a imprevistos que se presentaron con problemas estructurales, donde al interior del drenaje estaba muy deteriorada la tubería, se requería sacar todo el material que ya se encontraba muy desgastado por los años.

Resaltó que la inversión actual incrementó a 400 mil pesos, porque a medida de que avanzan con la reparación pueden surgir más imprevistos, ya que se desconoce cómo se encuentra el interior de la obra. “Estamos trabajando y vamos a hacerlo de la mejor manera, para que este trabajo nos dure”, destacó el director de Obras Públicas. Expresó que a pesar de haber tenido complicaciones se prevé que puedan tener un avance considerable en unos 15 días más, con el objetivo de terminar la obra antes del mes de diciembre.