A guardar pancartas; sindicalizados ya no harán protestas

Guasave, Sinaloa.- Nada de publicaciones en redes sociales ni manifestaciones por las principales calles de la ciudad. Fue parte de los compromisos que hizo el representante de los trabajadores sindicalizados Alejandro Pimentel Medina al reunirse con el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas Vargas.

Luego de que hiciera un llamado a la alcaldesa Aurelia Leal López a hacer un tratado de paz por el bien de los trabajadores y de Guasave, ayer se concretó un encuentro entre el representante de los sindicalizados con el secretario donde hubo planteamientos de ambas partes.

“Yo le pido que mande una señal de civilidad, de caminar, de diálogo, vamos a suspender las marchas y no por debilidad y no por miedo, estamos fuertes y organizados, no le tenemos miedo a eso, tendría más miedo quedarme callado y no alzar la voz”, expresó.

Decir pues te pido que demuestren algo de su parte y yo creo que no es nada lo que les pido, les pido que ya no hostiguen a los trabajadores, dicen que los cambios son buenos, para mejorar”.

En cualquier determinación que se vaya a tomar sobre los trabajadores que lo hagan como lo marca la ley, sin abusos y con fundamentos, no nada más por hacerlo, solicitó.

El Debate

Como ejemplo mencionó que para mover a un trabajador de su área hay formas y no se habían estado haciendo de la manera correcta.

Aseguró que en el diálogo con el funcionario nunca estuvo plantear su reinstalación.

“Dice mi presidenta que es lo que yo pido, mi reinstalación, no, yo nunca le he pedido a ella ni directa e indirectamente mi reinstalación, es lo último que yo pediría, lo pido para las mujeres que injustamente están despedidas, sí es cierto, que levanto la voz por ellas sí es cierto, porque son madres de familia, trabajadoras que no han cometido ningún crimen y que están despedidas injustificadamente y no hay ni legalidad, donde tenemos nosotros el derecho de defendernos”.