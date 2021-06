A partir del jueves el kilo de tortillas subirá de precio en Guasave

Guasave, Sinaloa.- A partir del 1 de julio, el precio del kilo de tortillas tendrá un aumento de dos pesos, ante la alza en el costo de los insumos, señaló el presidente de la Unión de la Masa y la Tortilla en Guasave.

Indicó que el precio de la tonelada de harina sufrió un incremento de mil 600 pesos de golpe, aumento que al menos en 27 años no se había dado.

Martín Armenta Peñuelas, presidente de la Unión de la Masa y la Tortilla, enfatizó que el aumento ya es un hecho y que a partir de este jueves el kilo tendrá un costo de 22 pesos, dos pesos más que el precio que se tiene en el momento.

El líder de los tortilleros explicó que el aumento que se dio de golpe a la tonelada de harina tenía al menos 27 años sin que se registrara.

“Es por un incremento que se le ha dado a la tonelada de harina que jamás había pasado. Yo tengo 27 años en el negocio y en esos años jamás había aumentado como hoy, así de una, al año sí había tenido un incremento más o menos fuerte pero nunca de un solo golpe hasta los mil 550 pesos con unas harineras y mil 600 con otras.”

Armenta Peñuelas detalló que al inicio del año ya había sufrido un aumento, pero fue poco y en dos exhibiciones, por lo que sumando todos los aumentos, en lo que va del año son 2 mil 500 pesos más lo que están pagando por tonelada de harina.

“En los días primeros del año sí hubo un incremento pero fue poco, en dos exhibiciones, primero más de 400 pesos y luego 500, el caso es que con esto y lo que va del año se va a 2 mil 500 pesos el aumento que se ha dado de enero a la fecha y es demasiado, mil 600 pesos de una pues a dónde nos lleva.”

Además del aumento en el costo de la harina, hay otros insumos que también están a la alza de manera constante, como el gas, que a diferencia de hace un año está 4 pesos más caro por litro.

“El gas el año pasado en estas fechas lo comprábamos en 9 pesos y ahorita lo estamos comprando hasta en 13.20 en algunas gaseras, y pues también, cuatro pesos de diferencia por litro de gas nos está llevando lejos.”

También está el incremento en el acero, que les afecta en la compra de refacciones.

“El acero tampoco deja de estar aumentando y ahí a nosotros en las refacciones también nos afecta demasiado, porque ocupamos una pieza y ya valen 150 pesos más cara en 15 días, es algo inexplicable la verdad.”

Armenta Peñuelas señaló que en solidaridad por el tema de la pandemia no se habían aplicado aumentos, pero ante la situación por la que atraviesan no les queda opción, pues de no hacerlo se tendrían pérdidas y la producción sería incosteable.

“Teníamos tiempo sin subirlo. Nosotros habíamos soportado, con la pandemia el gobierno nos pidió que no aumentáramos el precio y así fue, pero ahorita no, ya ni cara tiene de decirnos que lo apoyemos porque cómo, no hay forma de que no tengamos que incrementar el precio.”

Añadió que con este aumento de dos pesos estarían recuperando las alzas registradas en todo el año.

