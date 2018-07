A partir del lunes fluirán los pagos pendientes a maiceros

Guasave, Sin.- A partir de la próxima semana comenzarán a fluir los depósitos de los pagos del ingreso complementario que están rezagados desde los ciclos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Anapsin, indicó que el recurso que depositarán es de alrededor de 130 millones de pesos, con lo que se cubrirá el pago a quienes integraron los expedientes.

Acciones.

Cervantes Sotelo manifestó que ven con agrado esta determinación que llega luego de varias amenazas.

“Ya habíamos acordado los productores subirnos a la carretera para efecto de presionar al gobierno, no encontraban el dinero, entonces dentro de lo que cabe estamos satisfechos.”

Resaltó que el gobierno federal no está en condiciones de seguir diciéndoles mentiras a los productores. Al mismo tiempo indicó que tienen que agilizar los trámites para la entrega del recurso a los que no han integrado los expedientes, pues a medida de que se acerque la fecha de transición va a ser más difícil que les paguen.

“Para nosotros por motivo de la transición entre un gobierno y otro sí era estrictamente necesario poner fechas para efecto de que nos resolvieran, afortunadamente se logró que nos paguen.”



Cobertura

Indicó que son alrededor de 130 millones de pesos los que hay integrados en la Ciudad de México. Resaltó que otra de las buenas noticias es que a las SPR que tienen más de 1 millón de pesos de apoyo se les va a completar la totalidad.

“Desde el lunes se están integrando ya los expedientes de los fallecidos, de los que no pudieron comprobar con facturas, los que no están en la nómina espejo por razones de las bodegas”, en estos casos resaltó que el único requisito que debe reunir el productor es estar en la agricultura por contrato.

El pago que recibirán los productores varía de acuerdo con el monto en el que les hayan liquidado las bodegas.



Pendientes.

Cuestionado respecto al número de productores que no han conseguido el pago de los apoyos por alguna situación, reconoció que pese a que no tienen registro exacto de los afectados, prevén que es una cantidad similar a la de los que ya están integrados.

“Entre los expedientes que no se integraron, entre la gente que no pudo comprobar con el pago de agua y facturas porque no sembraron, y entre los que fallecieron, son más o menos muy similar, son alrededor de 150 millones de pesos”. Realizó un llamado a los productores para que se acerquen a la organización que más les parezca para efecto de que no pierdan el recurso. “Se tienen que acercar, porque cómo puede detectar Sagarpa, que es la que va a integrar los expedientes, a estas personas, si ni siquiera se acercan”.