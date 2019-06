A punto de llegar a conciliación huelguistas y gerente de Jumapag

Guasave, Sinaloa.- Tras el acercamiento que tuvo el gerente de la Jumapag, Socorro Castro Gálvez, con el líder del sindicato de la paramunicipal, Roberto Acosta Quevedo, la conciliación y el levantamiento de la huelga está más próximo, así lo confirmó el líder.

Acosta Quevedo detalló que el gerente acudió al sitio afuera de las oficinas de la Junta, donde realizan desde hace 9 días el movimiento para preguntarle respecto a su estado de salud y el de su compañero Juan Cervantes, quien también permanece en el movimiento. Asumiendo también el compromiso de depositar la quincena que están pidiendo se pague a los activos del sindicato, a quienes se les adeuda este recurso desde la administración pasada. Si se cumple este compromiso dijo que se instalará una mesa de diálogo.

Encuentro

“Ayer en la tarde vino socorro aquí precisamente y me dijo que quería platicar, que tenía un dinero ahí para abonar a la quincena a la otra que estamos pidiendo, me preguntó que si como estaba y me dijo que quería platicar, que quería que trabajáramos como debe de ser pues.”

Señaló que en el marco de esa plática elle comentó que: “desde hace meses yo estaba esperando eso, que yo soy una persona conciliadora y me gusta que se privilegie el diálogo, que con mucho gusto podemos platicar. Si a ti te tratan bien tu vas a dar un buen trato de regreso. Me dijo que hoy nos iba a dar otro abono considerable, con posibilidades de hoy (ayer) liquidarnos.”

Acosta Quevedo dijo que si Castro Gálvez les liquidaba la quincena ayer se sentarían a dialogar para ver el tema del pasivo s del 2015, 2016, quincenas y aguinaldo.

Prorrateando de aquí a diciembre si es posible para que se vaya pagando tanto el abono del pasivo como lo del activo.”

El líder indicó que dentro de las peticiones está también que se reconozca el contrato, que se reconozca al sindicato. “Se tiene que reconocer tanto la personalidad del sindicato, reconocer la personalidad tanto la de yo de él como él (Socorro Castro) la mía, y trabajar, yo creo que eso es lo que eso es lo que hemos venido buscando nosotros desde que él llegó a la gerencia de la Junta, trabajar coordinadamente.”Lamentó que haya tenido que pasar todo esto para que pudiera haber un acercamiento por parte del gerente con su persona, sin embargo sostuvo que esto no se trata de que haya vencidos o vencedores.

“En este asunto no tiene por qué haber vencidos ni vencedor, en este caso tiene que verse como un acto de conciliación, de acuerdo, de trabajado en equipo por nuestros trabajadores, por la Junta y por Guasave, que es lo que se debe de hacer.”

Hasta la tarde de ayer permanecían en el noveno día de huelga de hambre Juan Cervantes y Roberto Acosta. Manifestaban que sus cuerpos ya resentían los embates de no estar recibiendo alimento, solo suero vía oral, intravenosa y miel para conservar la glucosa.

“Relativamente estamos estables, ahorita nos va a visitar el doctor, han estado al pendiente, ahorita ya nos revisamos entre nosotros la presión y estamos relativamente estables.”