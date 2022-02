A seis meses de iniciar obra en Guasave, vecinos piden priorizar su culminación ante peligro de accidentes

Sinaloa.- Vecinos de la sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave, con domicilio en la calle 13, entre Sinaloíta y Paparaqui, piden se priorice la obra de red de agua, la cual va para seis meses de haberse iniciado los trabajos de instalación de tubería y sigue inconclusa.

Amas de casa expresaron que es una calle con alto número de infantes, esto debido a que hay muchos hijos de jornaleros que transitaban libremente por la estropeada calle.

Afectados

Jesús Soto, vecino del lugar y comerciante, es uno de los muchos afectados que ha tenido que lidiar con la obra inconclusa.

Guadalupe Cruz, una vecina del lugar, externó que días atrás personal con maquinaria acudió a la calle y atendieron el reporte pero no se les explicó cuál era el proceso a seguir y están en la incertidumbre de cuánto tiempo más permanecerá el profundo estancamiento, con el temor de que un infante caiga o un automóvil, como ya se han presentado incidentes al no abrirse la circulación por los laterales de la calle y no estar acordonada o con ningún tipo de advertencia.

“Aquí la verdad que es un cochinero, muchos no se quejan pero desde hace meses vivimos las inclemencias de tener que lidiar con este desperfecto que esperemos y este año avance y se solucione o se tape la calle de una vez si no se le dará seguimiento,” externó.

Solicitaron a la Dirección de Obras y Servicios Públicos que se busque una estrategia para acordonar por lo menos el tramo donde se retomaron las excavaciones.

Otro problema que resaltó Javier López es el agua podrida que está estancada, la cual en ocasiones despide olores pestilentes y en más de una ocasión han resbalado peatones al caminar por dicha calle.

La molestia se agudiza para quienes tienen automóvil y se ven en la necesidad de estacionarlos por las orillas en el transcurso del día ante las dificultades de accesar a la vía y tener que hacer los trayectos caminando, con el riesgo de sufrir un resbalón.

Compromiso

De acuerdo con Jumapag, la semana pasada atendieron un llamado y se hizo una reparación en la red de agua potable, mientras que el director de Obras y Servicios Públicos, Esaú López, señaló que darán seguimiento a la obra en mención y se comprometió a visitar la zona, para darle continuidad a los trabajos e informarle a los vecinos cuál es la cuestión.

Indicó que están realizando una serie de recorridos por las comunidades y sindicaturas en atención a los reportes y quejas que hacen los ciudadanos para realizar valoraciones y darle prioridad a los trabajos, garantizando que se dará atención a todos pero con base en la situación crítica expuesta.