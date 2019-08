A un año de iniciarlo sigue inconcluso puente elevado

Guasave, Sinaloa.- Aun año un mes de que se inició la construcción del puente elevado, que tendría una inversión de 114 millones 500 mil pesos a la altura de Ruiz Cortines en la México 15, la obra sigue inconclusa y pareciera no tener fin, debido a que de nuevo no se ve al personal laborando, y a decir de vecinos la maquinaria se retiró la semana pasada.

Al tratarse de una inversión federal asignada a la empresa Constructora Agregados, Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V., la cual estaba programada para finalizarse a mediados de diciembre, autoridades locales dijeron no saber los motivos por los cuales no se está trabajando.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

Reclamo

Conductores, entre ellos Felipe Azuárez, dijo que incidentes se han registrado pero hasta que no pase una desgracia las autoridades federales o municipales van a actuar, ya que la vía esta congestionada al estar reducida a un carril por ambos laterales.

Molestia

Habitantes de Ruiz Corti-nes hicieron un llamado a Héctor Raúl García Fox, director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado, para que dé una explicación del porqué se ha prolongado la obra, así como para que se ejecuten medidas para que se agilicen los trabajos del puente elevado, el cual antes de iniciar con la construcción se había informado que estaría listo para el 29 de diciembre del año pasado. José Arnoldo Medina, otro de los conductores que con frecuencia transita por dicha zona, dijo que no concibe que la obra la iniciaron en temporada de lluvia y a más de un año de su inicio de nuevo es la temporada de precipitaciones y la obra sigue en menos del 50 por ciento, según su conocimiento, ya que se tenía proyectado de tres carriles laterales de 25 metros y un acceso central de 37 metros de longitud.

Sin informes

Adriana Valenzuela, síndica de Ruiz Cortines, dijo que ya es más de un año de haberse iniciado y no se logra concluir.

Agregó que diariamente se genera caos en la carretera Internacional al ser el cruce con la México 15, con entrada y salida a la sindicatura.

Desconozco, no tengo información de la situación, hasta ahorita no hemos recibido noticias”, externó.

Sin reporte

Fabiola Angulo, directora de Obras y Servicios Públicos, externó que tuvieron conocimiento que hace 15 días el secretario de Obras Públicas del estado hizo un recorrido pero no se les informó.

No tenemos ningún re-porte de la obra del puente, como es federal.”

Dijo que meses atrás se habían parado los trabajos por falta de pago con la constructora, pero desconoce cuál sea el motivo actual.