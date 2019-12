A veces, Santa Claus no llega a las familias más humildes

Guasave, Sinaloa.- Para la familia Romero Gálvez hace muchos años que la Nochebuena pasó a ser una noche como cualquier otra, sin cena especial, sin pinito ni adornos, sin regalos y ropa nueva.

Los pequeños de la casa, Bertha, Rubén y Yolanda, poco comprenden de las razones por las que Santa Claus no visita el cuarto que, altruistamente le prestan a sus papás para que vivan los cinco.

Esmeralda Gálvez Liera y Rubén Romero tienen tres hijos: Bertha, de 7 años, Rubén, de 5, y Yolanda, de tan solo 2 añitos, y están por recibir en estos días a un nuevo integrante de la familia al que llamarán Jesús Adán.

Rubén trabaja al diario, en estas fechas vende churros en el centro de la ciudad y en temporada de calor vende bolis y paletas de hielo, buscando siempre un trabajito extra para hacerle frente a los gastos y llevar a su hogar el pan de cada día; sin embargo, el dinero hace mucho tiempo que no les alcanza para en estas fechas disfrutar de una rica cena, como la mayoría de las familias, mucho menos hablar de estrenar un cambio de ropa o unos zapatos.

“Hace mucho que nosotros no tenemos cena navideña, no alcanza oiga, comemos lo que haya, lo que se pueda, lo que amablemente la gente nos regala para esa noche”, dijo Esmeralda con un toque de vergüenza en su rostro, mientras bajaba de la carriola a la pequeña Yolanda.

La mujer recorre las calles de la ciudad acompañada de sus hijos, las más cercanas al lugar en el que viven, para recoger botes de aluminio y así poder ayudar en los gastos del hogar, pero por su avanzado embarazo ya no puede hacerlo.

Aun cuando tienen un techo en donde dormir, el frío les cala pues no tienen más que un par de cobijas y la prioridad es que los niños estén arropaditos para que no se enfermen.

“No tenemos cama, solo un colchón en el piso, un par de cobijas, pero pues los niños tienen que dormir calientitos porque sí hace mucho frío, pero ahí la vamos pasando, a como podemos.” Esmeralda se nota preocupada por el bebé que está por nacer, le programaron llegada para el día 25 o 26 de este mes, y aunque recibe ayuda de personas cercanas, las necesidades de un recién nacido generarán más gastos aún.

La joven de 27 años confesó apenada que ya no quiere tener más hijos, y que desde su segundo embarazo buscó que la operaran para ya no poder embarazarse, pero los doctores le dijeron que todavía era muy joven y se negaron a hacerlo.

Son mi vida, pero ya no quiero oiga, desde el pasado dije que ya no quería, pero me dijeron que estaba todavía muy joven y no me operaron para ya no tener hijos, espero que ahora sí lo hagan.”