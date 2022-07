ASE inicia auditoría al Ayuntamiento de Guasave para descartar irregularidades en operatividad

Guasave, Sinaloa.- El tesorero del Ayuntamiento de Guasave dio a conocer que se reunieron con el personal de la Auditoría Superior del Estado, para entregarles el informe del resultado de la auditoría practicada del ejercicio 2021.

Marco Antonio Báez Rochín señaló que recibirán las observaciones para posteriormente aclarar cualquier punto que sea necesario.

Marco Antonio Báez Rochín señaló que aún falta subsanar varias observaciones correspondientes al ejercicio 2020.

También afirmó estar trabajando para reunir los elementos suficientes para aclarar las observaciones.

Auditoría

Detalló que se tienen más de 150 observaciones señaladas del ejercicio 2020, las cuales se tienen que complementar, de lo contrario se quedarán sin poder anexar la documentación.

Mencionó que en una de las declaraciones que dio a conocer la diputada del Partido Sinaloense, Alba Virgen Montes, informó estar trabajando en conjunto para que el ejercicio del 2020 y 2021 puedan cerrar de manera pareja.

“Se está trabajando en conjunto para que el 2020 y 2021 se puedan concluir de ambos ejercicios y posteriormente el año siguiente ya se vaya haciendo oportunamente año con año”, destacó el funcionario.

Aclaró que la obligación es del Ayuntamiento, por lo que tienen la responsabilidad de complementar todas las observaciones.

Advirtió que en dado caso de que se presente alguna sanción, de la cual no se pueda complementar, sería contra el funcionario.

“La obligación de contestar y aclarar todas las observaciones es del Ayuntamiento, y en este momento nosotros somos los que estamos al frente del Ayuntamiento”, insistió el tesorero.

Observaciones

Declaró que faltan algunos contratos de obra y procedimientos en el Comité de Adquisiciones, las cuales no han logrado encontrar, lo que podría ocasionar sanciones a funcionarios.

Admitió que hasta el momento han recibido más de 150 observaciones del ejercicio 2020, de las cuales han logrado subsanar un aproximado del 20 al 30 por ciento.

Añadió que se desconoce cuánto podrían representar monetariamente las observaciones realizadas, debido a que no todas son por montos, sino también de procedimientos.

"No creo justo hablar de importes hasta que no tenga un resultado final, de lo que pudimos contestar y lo que no contestamos", planteó.

Prosiguió que en la reunión les definirán cuánto tiempo les queda para poder aclarar cualquier observación pendiente del ejercicio 2020.

Manifestó desconocer qué tantas observaciones pudiera hacerles llegar el personal de la Auditoría Superior del Estado, correspondiente al ejercicio 2021.

Te recomendamos leer:

Sin embargo, agregó que están en la disposición de aclarar cualquier observación que se requiera, por ende están trabajando para poder resolver las del 2020, para no atrasar ningún proceso.