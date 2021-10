Abogados solicitan información sobre nuevas sindicalizaciones al Ayuntamiento de Guasave

Sinaloa.- Los presidentes de los distintos Colegios de Abogados acudieron al Ayuntamiento de Guasave para presentar una solictud de información sobre todo lo que tenga que ver con la creacion del sindicato en el cual se acaban de asignar 44 bases.

Praxedes González Villegas, presidente del Colegio de Abogados José Antonio Sánchez Rojo, expresó que ésta solicitud se debe a que la sociedad esta especulante en cuanto a lo que está sucediendo en el tema de las sindicalizaciones nuevas.

Solicitud

Señaló que esto se debe a las bases que se sentaron para que nuevos trabajadores estén sindicalizados en ese mismo tema, lo que a generado ciertas especulaciones y la sociedad les pide que como organismos colegiados, les proporcionen una opinión la cual no pueden dar por que no cuentan en estos momentos con la documentación y no saben si el procedimiento que se hizo es el adecuado o no y si todo esta deacuerdo a la Ley.

“Hasta que nos entreguen las copias que estamos solicitando de manera pacífica, tranquila y fundamentada, podremos darle a la sociedad una opinión al respecto” resaltó Praxedes González.

Agregó que estan solicitando todo lo que tenga que ver con la creacion de ese sindicato, los procedimientos y el trámite que se llevó a cabo para efecto de generar esas plazas y la resolución que se emitió para ese efecto.

Aseveró que entienden que hay muchas personas que les han manifestado a ellos mismos, que tienen años trabajando y tienen derecho a tener esas bases y que creen que sus derechos han sido violentados.

“Si el procedimiento es el adecuado entonces no tiene por qué tener un problema el gobierno que llevó a cabo ese trámite” aseguró.

Atención

Perla María Sauceda Luna, señaló que los atendió el secretario interino del Ayuntamiento y les dijo estar en toda la disposición o ara entregar lo solicitado, por lo que en el lapso de 10 días, que son los que dicta la Ley, les darán a conocer toda la documentación.

Señaló que los presidentes de los distintos colegios de abogados les brindaronsus números de teléfono para que les haga llegar el aviso de la entrega de la documentación.

“Están en toda la disposición, tanto el secretario, como la presidenta que está en turno, por lo que esperamos que tengamos buenos beneficios con lo que le estamos solicitando”, resaltó.

De igual manera señaló que decidieron hablar directamente con él para que vea que están interesados y quieren darle a la sociedad algo verídico y no especulaciones.

Además añadió que en caso de que no se cumpla con la entrega de la documentos, como colegios organizados tomarán cartas en el asunto y actuarán legalmente como se tenga que hacer, ya que el acceso de la información es pública y todos tienen el derecho de estar bien informados.

Respuesta

El oficial mayor del Ayuntamiento, Jorge Hernández, señaló que a él no le ha llegado ninguna petición ya que la hicieron llegar oficialmente a presidencia pero aseguró que sí la revisarán.

Manfestió que tiene que llegarle a él oficialmente la petición para en su momento dar a conocer la información.

Leer más: Verbeneros de Guasave esperan un repunte del 40% en ventas

Nosotros no tenemos nada que esconder, somos una administración abierta y lo más transparente que se pueda” resaltó el funcionario, quien aseguró que no están cerrados a dar información.