Abraham, el sacerdote de Guasave preocupado por que se tenga acceso a la educación

Guasave, Sinaloa.- El sacerdote Abraham Ramsés García López nació en la ciudad de Guasave, pero fue criado 15 años en la comunidad Corerepe, donde realizó sus estudios desde la primaria hasta la preparatoria y continuó luego en el seminario de Culiacán, pero a lo largo de su carrera se le han hecho diversas distinciones por su preocupación para crear escuelas y así todos tengan acceso a la educación.

Consagró su carrera religiosa en octubre del 2000, y emigró a la ciudad de Mexicali, donde fue enviado al Sagrado Corazón de Jesús para iniciar una iglesia, para la cual no contaban con instalación ni un terreno.

Señaló que estando en la secretaría del Sagrado Corazón de Jesús fundó los colegios San Juan Pablo II y Mario García para niños de escasos recursos, estando como director general del primero, del 2013 al 2015, buscando brindar la oportunidad de estudiar.

“Yo creo que en la educación todos debemos de tener las mismas oportunidades para alcanzar las metas propias en la vida,” resaltó.

Explicó que le tocó buscar el terreno y construir la iglesia, y que todo fue gracias a varios empresarios, incluyendo a algunos de Guasave, como la señora María Vizcarra y el propio Juan Francisco Ochoa, dueño de la franquicia del Pollo Loco.

“Ellos han creído en mis proyectos porque me conocen y saben que me gusta culminar cada obra que me propongo, y hemos salido adelante gracias a Dios”, declaró el sacerdote.

Recordó que fue nombrado secretario de Educación en la Diócesis de Mexicali y le fueron entregados 13 colegios, y en el transcurso de 10 años regresó 28 colegios católicos en la cuestión de la labor pastoral.

Me entregaron un plan pastoral de educación, el cual lo amplié y reformé junto con el equipo”.

Expresó que en el transcurso del ministerio sacerdotal ha recibido diferentes nombramientos, y uno de ellos ha sido como decano del decanato de Santa Teresita. Posteriormente lo hicieron parte del consejo presliteral de la Diócesis de Mexicali, y en el transcurso de ese tiempo también le tocó estar en San Felipe, donde fundó el colegio de San Felipe de Jesús, con la ayuda de varios empresarios de esa comunidad que quisieron regresarle algo por tantas cosas que habían recibido.

Agregó que le tocó impulsar la iniciativa de tres colegios más, y de igual manera también fue nombrado como parte del equipo de exorcistas de la Diócesis como apoyo de liberación.

Respecto a su estadía en Puerto Peñasco, Sonora, donde se encuentra hasta el momento trabajando en un asilo de ancianos, aseveró que es una nueva experiencia para él, ya que la realidad de un adulto mayor, tristemente por sus condiciones de vida, fueron llegando a la etapa de la ancianidad hasta cierto punto, sufriendo un autoabandono, ya que tienden mucho a deprimirse debido a que se lamentan mucho con ellos mismos.

