Abre posibilidad de reelección la alcaldesa de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La presidenta municipal de Guasave, Aurelia Leal López dijo no descartar su participación por la alcaldía en el próximo proceso electoral, aunque añadió que no es algo que esté dentro de sus planes, sí hay indicaciones por parte del Comité Ejecutivo Nacional para su reelección.

No está en mis planes, pero no se descarta, hay algunas indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional de que se registren quienes tienen algún cargo de elección popular, yo estoy valorando la posibilidad, no digo que no lo voy a hacer, lo estoy valorando porque nuestra prioridad es continuar en la administración pública.”